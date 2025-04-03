Россия упала в рейтинге ФИФА после побед над Гренадой и Замбией

В марте команда Валерия Карпина провела в Москве товарищеские игры против сборных Гренады (5:0) и Замбии (5:0), заработав за эти матчи 3,95 рейтинговых балла. Теперь в активе сборной России 1516,27 балла.
В обновленном рейтинге россиян обошла сборная Панамы, сенсационно обыгравшая США (1:0) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ, а также сборная Польши, которая в отборе на чемпионат мира 2026 года победила Литву (1:0) и Мальту (2:0).
В топ-10 рейтинга два изменения: Испания определила Францию и заняла вторую строчку, а Нидерланды обошли Португалию и поднялись на шестое место.
Рейтинг национальных команд ФИФА на 3 апреля 2025 года:
- Аргентина — 1886,16;
- Испания — 1854,64;
- Франция — 1852,71;
- Англия — 1819,2;
- Бразилия — 1776,03;
- Нидерланды — 1752,44;
- Португалия — 1750,08;
- Бельгия — 1735,75;
- Италия — 1718,31;
- Германия — 1716,98.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. На момент отстранения российская команда занимала 35-е место в рейтинге ФИФА.