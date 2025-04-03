Россия упала в рейтинге ФИФА после побед над Гренадой и Замбией

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. На момент отстранения российская команда занимала 35-е место в рейтинге ФИФА.