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Россия упала в рейтинге ФИФА после побед над Гренадой и Замбией

Сборная России по футболу опустилась на 35-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В марте команда Валерия Карпина провела в Москве товарищеские игры против сборных Гренады (5:0) и Замбии (5:0), заработав за эти матчи 3,95 рейтинговых балла. Теперь в активе сборной России 1516,27 балла.

В обновленном рейтинге россиян обошла сборная Панамы, сенсационно обыгравшая США (1:0) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ, а также сборная Польши, которая в отборе на чемпионат мира 2026 года победила Литву (1:0) и Мальту (2:0).

В топ-10 рейтинга два изменения: Испания определила Францию и заняла вторую строчку, а Нидерланды обошли Португалию и поднялись на шестое место.

Рейтинг национальных команд ФИФА на 3 апреля 2025 года:

  1. Аргентина — 1886,16;
  2. Испания — 1854,64;
  3. Франция — 1852,71;
  4. Англия — 1819,2;
  5. Бразилия — 1776,03;
  6. Нидерланды — 1752,44;
  7. Португалия — 1750,08;
  8. Бельгия — 1735,75;
  9. Италия — 1718,31;
  10. Германия — 1716,98.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. На момент отстранения российская команда занимала 35-е место в рейтинге ФИФА.