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УЕФА исключил возвращение РФ до окончания конфликта на Украине

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что российские команды будут возвращены на международную арену после завершения СВО.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Что касается российских команд, то я говорил много раз, но могу повторить. Хотя если я повторю, у вас все равно будут сомнения. Когда СВО закончится, они будут возвращены, — сказал Чеферин на пресс‑конференции по итогам конгресса УЕФА в Белграде.

«Решение об отстранении России было принято совместно с ФИФА. Поскольку мы находимся в контакте с ФИФА, мы сделаем это вместе, когда будем принимать решение о возвращении», — добавил глава УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из‑за ситуации на Украине. В марте 2025 года глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что рассчитывает на принятие решения о возвращении российских клубов и сборных на международную арену в течение года.