УЕФА исключил возвращение РФ до окончания конфликта на Украине

— Что касается российских команд, то я говорил много раз, но могу повторить. Хотя если я повторю, у вас все равно будут сомнения. Когда СВО закончится, они будут возвращены, — сказал Чеферин на пресс‑конференции по итогам конгресса УЕФА в Белграде.