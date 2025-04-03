УЕФА исключил возвращение РФ до окончания конфликта на Украине

— Что касается российских команд, то я говорил много раз, но могу повторить. Хотя если я повторю, у вас все равно будут сомнения. Когда СВО закончится, они будут возвращены, — сказал Чеферин на пресс‑конференции по итогам конгресса УЕФА в Белграде.
«Решение об отстранении России было принято совместно с ФИФА. Поскольку мы находимся в контакте с ФИФА, мы сделаем это вместе, когда будем принимать решение о возвращении», — добавил глава УЕФА.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из‑за ситуации на Украине. В марте 2025 года глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что рассчитывает на принятие решения о возвращении российских клубов и сборных на международную арену в течение года.