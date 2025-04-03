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«Црвена Звезда» предложила России свой стадион для домашних игр

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что готов предоставить России стадион в качестве нейтральной арены для проведения международных матчей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

— «Црвена Звезда» всегда была и будет со своими русскими братьями. У нас есть все необходимое для российского футбола и оно в вашем распоряжении, — сказал Терзич.

Ранее президент РФС Александр Дюков не исключил, что в случае возвращения России на международную арену сборная будет проводить домашние матчи в Сербии.

«Црвена Звезда» проводит домашние матчи на стадионе «Райко Митич», который вмещает 55 538 зрителей. Это самый большое спортивное сооружение в Сербии. В ноябре 2020 года на этом стадионе сборная России потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории, проиграв сербам со счетом 0:5 в решающем матче за выход в элитный дивизион Лиги наций.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.