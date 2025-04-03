«Црвена Звезда» предложила России свой стадион для домашних игр

— «Црвена Звезда» всегда была и будет со своими русскими братьями. У нас есть все необходимое для российского футбола и оно в вашем распоряжении, — сказал Терзич.
Ранее президент РФС Александр Дюков не исключил, что в случае возвращения России на международную арену сборная будет проводить домашние матчи в Сербии.
«Црвена Звезда» проводит домашние матчи на стадионе «Райко Митич», который вмещает 55 538 зрителей. Это самый большое спортивное сооружение в Сербии. В ноябре 2020 года на этом стадионе сборная России потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории, проиграв сербам со счетом 0:5 в решающем матче за выход в элитный дивизион Лиги наций.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.