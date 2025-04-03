«Црвена Звезда» предложила России свой стадион для домашних игр

«Црвена Звезда» проводит домашние матчи на стадионе «Райко Митич», который вмещает 55 538 зрителей. Это самый большое спортивное сооружение в Сербии. В ноябре 2020 года на этом стадионе сборная России потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории, проиграв сербам со счетом 0:5 в решающем матче за выход в элитный дивизион Лиги наций.