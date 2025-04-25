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Сборная России сыграет против Нигерии в «Лужниках»

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

В последний раз российская сборная играла на самом большом стадионе страны в сентябре 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сыграли вничью Хорватией (0:0).

Сборная Нигерии занимает 44‑е место в рейтинге ФИФА. В прошлом году нигерийцы вышли в финал Кубка африканских наций, где проиграли сборной Кот‑д’Ивуара (1:2).

После матча с Нигерией сборная России отправится в Минск, где у нее на 10 июня запланирована товарищеская игра с командой Беларуси.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России участвует только в товарищеских матчах.

В марте этого года сборная России провела товарищеские матчи против Гренады (5:0) и Замбии (5:0).