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Карпин рассказал, как уход из «Ростова» изменил его жизнь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями о жизни после решения покинуть «Ростов».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— Как изменилась ваша жизнь после «Ростова»? Опишите свой стандартный день.
— Жизнь изменилась в лучшую сторону, 100%. Сейчас просыпаюсь и приезжаю в офис РФС к 10 утра.

— Зачем?
— Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодёжным футболом — чтобы появлялось больше кандидатов в сборную. А вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку в клубе. Это время плюс-минус свободное, — приводит слова Карпина Sport24.

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. До зимы текущего года специалист совмещал работу в национальной команде с деятельностью в «Ростове».