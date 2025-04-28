Карпин рассказал, как уход из «Ростова» изменил его жизнь

— Зачем?

— Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодёжным футболом — чтобы появлялось больше кандидатов в сборную. А вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку в клубе. Это время плюс-минус свободное, — приводит слова Карпина Sport24.