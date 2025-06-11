Бразилия одержала первую победу с Анчелотти и вышла на ЧМ-2026

Единственный гол на 44-й минуте забил вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
Анчелотти одержал первую победу во главе сборной Бразилии. В дебютном матче тренера бразильцы сыграли вничью с командой Эквадора (0:0).
Благодаря этой победе сборная Бразилии гарантировала себе выход на чемпионат мира по футболу 2026 года. Она выступит на мундиале в 23-й раз и остается единственной национальной командой, которая ни разу не пропускала чемпионат мира.
Ранее в финальный турнир квалифицировался действующий чемпион мира — сборная Аргентины, обеспечившая себе первое место в отборочном турнире КОНКАКАФ. Еще одну путевку на мундиаль от Южной Америки сегодня завоевала сборная Эквадора, которая на выезде сыграла вничью с Перу (0:0).
Другие результаты игрового дня:
- Боливия — Чили 2:0
- Уругвай — Венесуэла 2:0
- Аргентина — Колумбия 1:1
На оставшиеся три прямые путевки на ЧМ-2026 претендуют Уругвай, Парагвай, Колумбия, Венесуэла и Боливия. Команда, финишировавшая седьмой в таблице квалификации в Южной Америке, сыграет в межконтинентальных стыковых матчах.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.