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Бразилия одержала первую победу с Анчелотти и вышла на ЧМ-2026

Сборная Бразилии дома обыграла Парагвай (1:0) в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 44-й минуте забил вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Анчелотти одержал первую победу во главе сборной Бразилии. В дебютном матче тренера бразильцы сыграли вничью с командой Эквадора (0:0).

Благодаря этой победе сборная Бразилии гарантировала себе выход на чемпионат мира по футболу 2026 года. Она выступит на мундиале в 23-й раз и остается единственной национальной командой, которая ни разу не пропускала чемпионат мира.

Ранее в финальный турнир квалифицировался действующий чемпион мира — сборная Аргентины, обеспечившая себе первое место в отборочном турнире КОНКАКАФ. Еще одну путевку на мундиаль от Южной Америки сегодня завоевала сборная Эквадора, которая на выезде сыграла вничью с Перу (0:0).

Другие результаты игрового дня:

  • Боливия — Чили 2:0
  • Уругвай — Венесуэла 2:0
  • Аргентина — Колумбия 1:1

На оставшиеся три прямые путевки на ЧМ-2026 претендуют Уругвай, Парагвай, Колумбия, Венесуэла и Боливия. Команда, финишировавшая седьмой в таблице квалификации в Южной Америке, сыграет в межконтинентальных стыковых матчах.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.