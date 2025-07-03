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Сборная России осенью сыграет с Чили в Москве

Президент Федерации футбола Чили (FFCh) Пабло Милад заявил о достижении договоренности о проведении товарищеского матча между сборными России и Чили. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча запланирована на ноябрь и пройдет в Москве. Точные дата, время и место проведения будут объявлены позднее.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч», — сказал Милад.

Сборная Чили занимает 50-е место в рейтинге ФИФА. Команда провалила отбор на чемпионат мира 2026 года и занимает последнее десятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора. Таким образом, чилийцы пропустят третий чемпионат мира подряд.

В этом году сборная России провела четыре товарищеские встречи, разгромив Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Белоруссию (4:1) и сыграв вничью с Нигерией (1:1). В октябре у российской сборной также запланирован товарищеский матч со сборной Ирана.