В Португалии опубликовали заявление после гибели Диогу Жоты

«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании.



Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, он был необыкновенной личностью, уважаемой всеми его товарищами по команде и соперниками, человеком с заразительной улыбкой и авторитетом в коллективе.



Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и его брата Андре. Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболиста минутой молчания перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы.



Мы потеряли двух чемпионов. Смерть Диогу и Андре Силвы стала невосполнимой утратой для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день», — говорится в заявлении.