В Португалии опубликовали заявление после гибели Диогу Жоты

Ранее стало известно, что 28-летний Жота погиб в ДТП вместе со своим младшим братом Андре.
«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании.
Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, он был необыкновенной личностью, уважаемой всеми его товарищами по команде и соперниками, человеком с заразительной улыбкой и авторитетом в коллективе.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и его брата Андре. Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболиста минутой молчания перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы.
Мы потеряли двух чемпионов. Смерть Диогу и Андре Силвы стала невосполнимой утратой для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день», — говорится в заявлении.
Диогу Жота с 2020 года выступал за «Ливерпуль». В минувшем сезоне футболист с клубом стал чемпионом Англии. В составе сборной Португалии он провел 49 матчей, забив 14 мячей. Жоту помог команде второй раз в истории выиграть Лигу наций.