Роналду отреагировал на гибель партнера по сборной Португалии

«Это не имеет смысла… Только что мы были вместе в сборной, только что вы поженились… Вашей семье, вашим женам и вашим детям я выражаю свои соболезнования, желаю им сил. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.