Роналду отреагировал на гибель партнера по сборной Португалии

Напомним, 28-летний футболист и его младший брат Андре погибли в ДТП, которое произошло минувшей ночью на западе Испании.
«Это не имеет смысла… Только что мы были вместе в сборной, только что вы поженились… Вашей семье, вашим женам и вашим детям я выражаю свои соболезнования, желаю им сил. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.
Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» c 2020 года. Он провел за мерсисайдцев 182 матча, в которых забил 65 мячей и отдал 26 голевых передач. В минувшем сезоне футболист выиграл АПЛ с «Ливерпулем» и стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.
22 июня Жота женился на своей возлюбленной Рут Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У пары осталось трое детей.