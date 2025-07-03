Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.36
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.74
П2
3.30
Футбол. Зарубежный
05.07
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.38
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Роналду отреагировал на гибель партнера по сборной Португалии

Форвард клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду посвятил пост в соцсетях погибшему в ДТП партнеру по национальной команде Диогу Жоте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 28-летний футболист и его младший брат Андре погибли в ДТП, которое произошло минувшей ночью на западе Испании.

«Это не имеет смысла… Только что мы были вместе в сборной, только что вы поженились… Вашей семье, вашим женам и вашим детям я выражаю свои соболезнования, желаю им сил. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.

Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» c 2020 года. Он провел за мерсисайдцев 182 матча, в которых забил 65 мячей и отдал 26 голевых передач. В минувшем сезоне футболист выиграл АПЛ с «Ливерпулем» и стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

22 июня Жота женился на своей возлюбленной Рут Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У пары осталось трое детей.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше