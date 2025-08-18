Карпин объяснил выбор игроков на матчи с Иорданией и Катаром

«Сейчас сформирован расширенный список, ориентировались и на стартовые игры сезона, и на возможности игроков. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список. Возможно, они не всегда играют в чемпионате, но есть ещё игры на кубок, поэтому их физическое состояние нам понятно по кубковым играм. Ну и ребята, которые себя ярко проявляют в начале сезона, в том числе молодые, — Глебов, Раков, — они тоже в списке.



Зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав. Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из “Зенита”. Вызовы мы посылаем большинству наших легионеров. А когда будем формировать окончательный список, то будем смотреть, в каком, прежде всего физическом, состоянии они находятся. У нас два матча, хотим, как минимум, рассмотреть всех кандидатов.



Спасибо РФС, что соперники для национальной команды найдены так заранее, и это очень хорошие и сильные команды. Для тренерского штаба это лучше, чем, условно, в последний момент узнавать, с кем мы играем и где. Даже не с точки зрения состава, а для понимания расписания сборной и формирования планов. Уже анализируем соперников. Могу сказать, что Катар, с которым два года назад уже играли, слабее не стал. Иордания — участник чемпионата мира. Может быть для кого-то она, так скажем, не звучит, но это команда очень приличного уровня. Поэтому готовимся к матчам со всей серьезностью», — сказал Карпин.