Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.50
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.67
П2
4.10
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.82
П2
3.89
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.65
П2
3.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.75
П2
2.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.75
П2
5.53
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.01
П2
5.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
6.80
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.73
П2
5.10

Дом главного тренера сборной Португалии ограбили на 1 млн евро

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес стал жертвой ограбления, сообщает CNN Portugal.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Преступники проникли в дом через кухню и похитили ювелирные изделия и часы. Сторож, работавший в подвале, обнаружил, что в здании побывали неизвестные. Мартинеса в это время не было дома. Ущерб оценивается в один миллион евро.

52-летний Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. До этого он тренировал английские клубы «Суонси», «Уиган» и «Эвертон», а также сборную Бельгии, с которой завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года.

В сезоне-2024/2025 португальцы под руководством Мартинеса стали победителями Лиги наций УЕФА. В двух стартовых матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года одержали две победы на выезде. 6 сентября была разгромлена сборная Армении (5:0), а тремя дня позднее португальцы добыли три очка во встрече с венграми (3:2). В двух встречах трижды отличился 40-летний Криштиану Роналду, дважды — Жоау Канселу и Жоау Феликс, еще один гол на счету Бернарду Силвы.

В ближайшую паузу для международных матчей сборная Португалии проведет два домашних поединка. Оба — на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. 11 октября соперниками португальцев станут ирландцы, а 14 октября — венгры.