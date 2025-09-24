Дом главного тренера сборной Португалии ограбили на 1 млн евро

В сезоне-2024/2025 португальцы под руководством Мартинеса стали победителями Лиги наций УЕФА. В двух стартовых матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года одержали две победы на выезде. 6 сентября была разгромлена сборная Армении (5:0), а тремя дня позднее португальцы добыли три очка во встрече с венграми (3:2). В двух встречах трижды отличился 40-летний Криштиану Роналду, дважды — Жоау Канселу и Жоау Феликс, еще один гол на счету Бернарду Силвы.