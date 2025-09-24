Дом главного тренера сборной Португалии ограбили на 1 млн евро

Преступники проникли в дом через кухню и похитили ювелирные изделия и часы. Сторож, работавший в подвале, обнаружил, что в здании побывали неизвестные. Мартинеса в это время не было дома. Ущерб оценивается в один миллион евро.
52-летний Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. До этого он тренировал английские клубы «Суонси», «Уиган» и «Эвертон», а также сборную Бельгии, с которой завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года.
В сезоне-2024/2025 португальцы под руководством Мартинеса стали победителями Лиги наций УЕФА. В двух стартовых матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года одержали две победы на выезде. 6 сентября была разгромлена сборная Армении (5:0), а тремя дня позднее португальцы добыли три очка во встрече с венграми (3:2). В двух встречах трижды отличился 40-летний Криштиану Роналду, дважды — Жоау Канселу и Жоау Феликс, еще один гол на счету Бернарду Силвы.
В ближайшую паузу для международных матчей сборная Португалии проведет два домашних поединка. Оба — на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. 11 октября соперниками португальцев станут ирландцы, а 14 октября — венгры.