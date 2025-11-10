В Чили объяснили, почему Алексис Санчес не сыграет против России

«Алексис Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается», — цитирует Муньоса «Чемпионат».
36-летний Алексис Санчес является капитаном сборной Чили, а также ее рекордсменом по количеству проведенных матчей — 168, и числу забитых мячей — 51. На клубном уровне футболист выступает за «Севилью» с сезона-2025/26, за которую забил два гола и сделал один ассист в семи матчах Ла Лиги.
Товарищеский матч сборной России с Чили состоится 15 ноября в 14 часов по московскому времени. Также в ноябре команда Валерия Карпина встретится со сборной Перу 12 ноября.
В октябре Россия обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0) в BetBoom товарищеских матчах.
Алексис Санчес дебютировал за сборную Чили в 2006 году в возрасте 17 лет. В составе национальной команды дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах. В разные годы играл за «Кобрелоа», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Удинезе», «Интер», «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Барселону» и «Севилью».