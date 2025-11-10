Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Челябинск
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.11
П2
3.70
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.30
П2
4.90
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

В Чили объяснили, почему Алексис Санчес не сыграет против России

Пресс-атташе сборной Чили Давид Муньос рассказал о причинах отсутствия в заявке на матч с Россией рекордсмена национальный команды Алексиса Санчеса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Алексис Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается», — цитирует Муньоса «Чемпионат».

36-летний Алексис Санчес является капитаном сборной Чили, а также ее рекордсменом по количеству проведенных матчей — 168, и числу забитых мячей — 51. На клубном уровне футболист выступает за «Севилью» с сезона-2025/26, за которую забил два гола и сделал один ассист в семи матчах Ла Лиги.

Товарищеский матч сборной России с Чили состоится 15 ноября в 14 часов по московскому времени. Также в ноябре команда Валерия Карпина встретится со сборной Перу 12 ноября.

В октябре Россия обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0) в BetBoom товарищеских матчах.

Алексис Санчес дебютировал за сборную Чили в 2006 году в возрасте 17 лет. В составе национальной команды дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах. В разные годы играл за «Кобрелоа», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Удинезе», «Интер», «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Барселону» и «Севилью».

Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.47
П2
5.10
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше