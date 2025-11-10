Ричмонд
Сборная Марокко U17 нанесла 80 ударов по воротам за один матч

Сборная Марокко разгромила команду Новой Каледонии (16:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира среди юношей до 17 лет, который проходит в Катаре.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте после гола защитника марокканцев Билаля Сукрата. К перерыву счет составлял 7:0, а новокаледонцы после двух удалений остались вдевятером. Во втором тайме марокканцы не стали сбавлять темп и довели счет до 16:0, что стало крупнейшей победой в истории чемпионатов мира U17.

Сразу шесть футболистов марокканской сборной оформили по дублю, еще трое забили по одному голу, также в матче случился один автогол. В общей сложности марокканцы нанесли рекордные 80 ударов по воротам соперника, 29 из которых пришлись в створ. Совокупный показатель ожидаемых голов составил 9,90 xG, что является рекордом для турниров ФИФА.

Стоит отметить, что сборная Марокко проиграла два стартовых матча на турнире -Японии (0:2) и Португалии (0:6). Единственным шансом для нее выйти в плей-офф турнира было попадание в восьмерку лучших команд, занявших третье место. Для этого марокканцам необходимо было обыграть Новую Каледонию с максимально крупным счетом, чтобы компенсировать отрицательную разницу в восемь мячей.

Примечательно, что сборная Новой Каледонии первые два матча на турнире провели лучше марокканцев. Команда с архипелага в юго-западной части Тихого океана после проигрыша Португалии (1:6) сумела отобрать очки у Японии, сыграв с ними вничью — 0:0.

Плей-офф чемпионата мира U17 стартует 14 ноября и завершится 27 ноября. Количество команд на турнире было увеличено с 24 до 48, поэтому плей-офф стартует со стадии 1/16 финала. Действующим чемпионом турнира является сборная Германии, которая в 2023 году в финале обыграла Францию (2:2, пен. 4:3).

Напомним, в октябре сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира среди футболистов до 20 лет в Чили, обыграв в финале команду Аргентины (2:0).