Сборная Марокко U17 нанесла 80 ударов по воротам за один матч

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте после гола защитника марокканцев Билаля Сукрата. К перерыву счет составлял 7:0, а новокаледонцы после двух удалений остались вдевятером. Во втором тайме марокканцы не стали сбавлять темп и довели счет до 16:0, что стало крупнейшей победой в истории чемпионатов мира U17.