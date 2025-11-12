Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.10
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.36
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
66.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.64
П2
1.35

Валерий Карпин: работа в сборной России для меня основная

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что работа в национальной команде является для него приоритетной. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге», — сказал Карпин.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 28 матчей, в которых одержала 20 побед при семи ничьих и одном поражении. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Карпин является самым успешным тренером в истории сборной России по проценту выигранных матчей. Уже в следующем году он может превзойти Гуса Хиддинка (22) и Станислава Черчесова (24) по общему числу побед, что позволит ему стать самым побеждающим тренером в истории национальной команды.

В июне этого года Карпин стал главным тренером «Динамо», подписав с московским клубом контракт на три года. Под его руководством «бело-голубые» выдали худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков. После первого круга «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице и находится в трех баллах от зоны стыковых матчей.

С марта 2022 года по февраль 2025 года Карпин совмещал должность главного тренера сборной России с аналогичной работой в «Ростове».

Сегодня, 12 ноября, сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против Перу. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.10
П2
6.20
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше