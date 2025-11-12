Валерий Карпин: работа в сборной России для меня основная

«Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге», — сказал Карпин.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 28 матчей, в которых одержала 20 побед при семи ничьих и одном поражении. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
Карпин является самым успешным тренером в истории сборной России по проценту выигранных матчей. Уже в следующем году он может превзойти Гуса Хиддинка (22) и Станислава Черчесова (24) по общему числу побед, что позволит ему стать самым побеждающим тренером в истории национальной команды.
В июне этого года Карпин стал главным тренером «Динамо», подписав с московским клубом контракт на три года. Под его руководством «бело-голубые» выдали худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков. После первого круга «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице и находится в трех баллах от зоны стыковых матчей.
С марта 2022 года по февраль 2025 года Карпин совмещал должность главного тренера сборной России с аналогичной работой в «Ростове».
Сегодня, 12 ноября, сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против Перу. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.