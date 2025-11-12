Валерий Карпин: работа в сборной России для меня основная

В июне этого года Карпин стал главным тренером «Динамо», подписав с московским клубом контракт на три года. Под его руководством «бело-голубые» выдали худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков. После первого круга «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице и находится в трех баллах от зоны стыковых матчей.