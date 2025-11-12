Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана

В составе победителей голы забили Даниил Моторин (34-я минута) и Даниил Шанталий (76). На шестой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Никита Салтыков не реализовал пенальти.
Игрок «Ростова» Даниил Шанталий забил дебютный гол за сборную. Он отличился после паса полузащитника Дмитрия Кучугуры, который перед результативной передачей исполнил «финт Зидана» в штрафной площади соперника.
Кроме россиян в турнире принимают участие сборные Киргизии U-23 и Бахрейна U-23. 15 ноября сборная России под руководством Ивана Шабарова встретится с Бахрейном, 18 ноября — с хозяевами турнира.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.