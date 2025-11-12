Ричмонд
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана

Молодежная сборная России (U21) обыграла олимпийскую команду Ирана (U23) на международном турнире в Киргизии (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальная страница молодёжной и юношеских сборных России по футболу

В составе победителей голы забили Даниил Моторин (34-я минута) и Даниил Шанталий (76). На шестой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Никита Салтыков не реализовал пенальти.

Игрок «Ростова» Даниил Шанталий забил дебютный гол за сборную. Он отличился после паса полузащитника Дмитрия Кучугуры, который перед результативной передачей исполнил «финт Зидана» в штрафной площади соперника.

Кроме россиян в турнире принимают участие сборные Киргизии U-23 и Бахрейна U-23. 15 ноября сборная России под руководством Ивана Шабарова встретится с Бахрейном, 18 ноября — с хозяевами турнира.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.