«Шанхай Дрэгонс» на ломаном русском назвал состав сборной на игру с Перу

В составе есть «Пиво мужик».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» на ломанном русском языке представил состав сборной России по футболу на матч с Перу, который стартует в 20:00 мск. Игра пройдет в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене».

«Нихао, дорогой друг! Информационное сообщение “Шанхай Дрэгонс”, самая лучшая команда мир. Самая большая хоккейная арена мир — нет игра, огорчение. Хорошая новость: Достояние-Арена матч сборная России мяч-игра. Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер!

Шанхай Дракон разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?" — написала пресс-служба клуба в стиле плохого переводчика.

Стартовый состав, представленный «Шанхай Дрэгонс» выглядит так: Мушкетер мужик, Овал мужик, Актер мужик, Армия мужик, Америка мужик, Кефир мужик, Работа мужик, Казино мужик, Доктор мужик, Пиво мужик, Борода мужик.

Реальный стартовый состав сборной России на матч с Перу: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Головин, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев.

Напомним также, что 15 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Чили. На данный момент национальная команда России не участвует в международных турнирах из-за санкций, которые были наложены в 2022 году в связи с ситуацией на Украине.

