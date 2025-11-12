Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» на ломанном русском языке представил состав сборной России по футболу на матч с Перу, который стартует в 20:00 мск. Игра пройдет в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене».
«Нихао, дорогой друг! Информационное сообщение “Шанхай Дрэгонс”, самая лучшая команда мир. Самая большая хоккейная арена мир — нет игра, огорчение. Хорошая новость: Достояние-Арена матч сборная России мяч-игра. Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер!
Шанхай Дракон разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?" — написала пресс-служба клуба в стиле плохого переводчика.
Стартовый состав, представленный «Шанхай Дрэгонс» выглядит так: Мушкетер мужик, Овал мужик, Актер мужик, Армия мужик, Америка мужик, Кефир мужик, Работа мужик, Казино мужик, Доктор мужик, Пиво мужик, Борода мужик.
Реальный стартовый состав сборной России на матч с Перу: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Головин, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев.
Напомним также, что 15 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Чили. На данный момент национальная команда России не участвует в международных турнирах из-за санкций, которые были наложены в 2022 году в связи с ситуацией на Украине.