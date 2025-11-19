Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 ноября опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сборная России в свежем рейтинге опустилась с 30-го на 33-е место, потеряв три позиции. В активе сборной 1524 очка. Российскую команду опередили сборные Панамы, Польши и Уэльса. В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2).

Соседями сборной России в рейтинге ФИФА являются Уэльс (32-е место) и Египет (34-е место). С 2022 года российские клубы и сборные исключены из всех турниров ФИФА и УЕФА в связи с геополитической ситуацией и проводят лишь товарищеские встречи.

После ноябрьских матчей сборная Беларуси вернулась в первую сотню. Команда поднялась со 103-й позиции на 99-ю, и теперь находится между Тринидадом и Тобаго и Сальвадором За отчетный период белорусы провели два матча квалификации ЧМ, сыграв вничью с Данией (2:2) и Грецией (0:0). Среди сборных стран СНГ наивысшую позицию после России занимает Узбекистан (50-е место). Казахстан занимает лишь 115-е место.

Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Испании. На втором месте располагается Аргентина, на третьем — Франция.

Топ-10 сильнейших сборных мира по версии ФИФА:

  1. Испания — 1877,18
  2. Аргентина — 1873,33
  3. Франция — 1870
  4. Англия — 1834,12
  5. Бразилия — 1760,46
  6. Португалия — 1760,38
  7. Нидерланды — 1756,27
  8. Бельгия — 1730,71
  9. Германия — 1724,15
  10. Хорватия — 1716,88

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше