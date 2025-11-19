Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России в свежем рейтинге опустилась с 30-го на 33-е место, потеряв три позиции. В активе сборной 1524 очка. Российскую команду опередили сборные Панамы, Польши и Уэльса. В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2).
Соседями сборной России в рейтинге ФИФА являются Уэльс (32-е место) и Египет (34-е место). С 2022 года российские клубы и сборные исключены из всех турниров ФИФА и УЕФА в связи с геополитической ситуацией и проводят лишь товарищеские встречи.
После ноябрьских матчей сборная Беларуси вернулась в первую сотню. Команда поднялась со 103-й позиции на 99-ю, и теперь находится между Тринидадом и Тобаго и Сальвадором За отчетный период белорусы провели два матча квалификации ЧМ, сыграв вничью с Данией (2:2) и Грецией (0:0). Среди сборных стран СНГ наивысшую позицию после России занимает Узбекистан (50-е место). Казахстан занимает лишь 115-е место.
Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Испании. На втором месте располагается Аргентина, на третьем — Франция.
Топ-10 сильнейших сборных мира по версии ФИФА:
- Испания — 1877,18
- Аргентина — 1873,33
- Франция — 1870
- Англия — 1834,12
- Бразилия — 1760,46
- Португалия — 1760,38
- Нидерланды — 1756,27
- Бельгия — 1730,71
- Германия — 1724,15
- Хорватия — 1716,88