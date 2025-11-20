Ричмонд
Колосков — о рейтинге ФИФА: «Никто не обращает на него внимания»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал падение сборной России в рейтинге сборных ФИФА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе команда Валерия Карпина в Санкт-Петербурге сыграла вничью со сборной Перу (1:1), а затем в Сочи уступила сборной Чили (0:2), прервав свою рекордную серию из 23 матчей без поражений. В обновленной версии рейтинга ФИФА сборная России опустилась с 30-го на 33-е место.

«На рейтинг никто не обращает внимания. Это надуманная история. Да, конечно, рейтинг определяет возможный уровень сборных, но он меняется очень часто. Сыграл три товарищеских матча против Соломоновых островов, Бахрейна, выиграл их — поднялся в рейтинге. А кто‑то сыграл с Испанией, Францией и проиграл — рейтинг сразу понизился. Какой‑то объективности в этом списке я не вижу», — сказал Колосков.

Рейтинг сборных ФИФА — это система ранжирования национальных сборных по футболу, введенная в 1993 году. Количество очков зависит от исходов матчей, уровня соперников и важности турниров: за каждую игру команда получает или теряет очки согласно установленным правилам.

Наивысшее достижение сборной России в рейтинге ФИФА — третье место перед чемпионатом Европы 1996 года. Худший результат российская сборная показала перед домашним чемпионатом мира 2018 года, заняв 70-е место.

После окончания ЧМ-2018 в России ФИФА ввела в действие новую методику расчета рейтинга сборных, основанную на принципах популярной в шахматах системы Эло.

