Колосков — о рейтинге ФИФА: «Никто не обращает на него внимания»

«На рейтинг никто не обращает внимания. Это надуманная история. Да, конечно, рейтинг определяет возможный уровень сборных, но он меняется очень часто. Сыграл три товарищеских матча против Соломоновых островов, Бахрейна, выиграл их — поднялся в рейтинге. А кто‑то сыграл с Испанией, Францией и проиграл — рейтинг сразу понизился. Какой‑то объективности в этом списке я не вижу», — сказал Колосков.