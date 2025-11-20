Адвокат: Кюрасао на ЧМ — самый безумный успех в моей карьере

«После такого выступления хочется сказать: “Это самое лучшее, что я когда-либо переживал”, но при этом я обесцениваю массу других моментов. Это самое безумное достижение в моей тренерской карьере. Для острова и для игроков, которые приехали издалека, это невероятно.



После игры я был полностью выжат, гораздо больше, чем когда стою на поле. Можно продумать все до мелочей, но энергия все равно уходит полностью. Этот матч был крайне важен. Посмотрите на Ямайку: главный тренер Стив Макларен ушел с поста национального тренера всего через несколько часов после ничьей. А они еще дважды попали в штангу и один раз — в перекладину. И был пенальти. К счастью, вмешался VAR. Для этого он и нужен, но все равно никогда нельзя быть уверенным. Момент вроде этого может решить исход матча. Вот почему я говорю: в футболе все так близко.



Мы ездили на самые странные поля в квалификациях, играли в ужасных условиях. Я все время повторял, что всё решится в последнем матче. И так и получилось. Но в итоге мы достигли того, о чем мечтали ребята — чемпионата мира в Америке», — сказал Адвокат.