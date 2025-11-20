Адвокат: Кюрасао на ЧМ — самый безумный успех в моей карьере

По семейным обстоятельствам Адвокат не смог присутствовать на матче и наблюдал за ходом решающей встречи отборочного турнира из дома в Гааге.
«После такого выступления хочется сказать: “Это самое лучшее, что я когда-либо переживал”, но при этом я обесцениваю массу других моментов. Это самое безумное достижение в моей тренерской карьере. Для острова и для игроков, которые приехали издалека, это невероятно.
После игры я был полностью выжат, гораздо больше, чем когда стою на поле. Можно продумать все до мелочей, но энергия все равно уходит полностью. Этот матч был крайне важен. Посмотрите на Ямайку: главный тренер Стив Макларен ушел с поста национального тренера всего через несколько часов после ничьей. А они еще дважды попали в штангу и один раз — в перекладину. И был пенальти. К счастью, вмешался VAR. Для этого он и нужен, но все равно никогда нельзя быть уверенным. Момент вроде этого может решить исход матча. Вот почему я говорю: в футболе все так близко.
Мы ездили на самые странные поля в квалификациях, играли в ужасных условиях. Я все время повторял, что всё решится в последнем матче. И так и получилось. Но в итоге мы достигли того, о чем мечтали ребята — чемпионата мира в Америке», — сказал Адвокат.
Дик Адвокат готовится стать самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. 78-летний специалист может побить рекорд немца Отто Рехагеля, руководившего сборной Греции на ЧМ-2010 в 71 год. Для Адвоката этот чемпионат мира станет третьим в карьере — ранее он тренировал сборную Нидерландов на ЧМ-1994 и сборную Южной Кореи на ЧМ-2006.
За свою карьеру Адвокат сменил 14 клубов и девять сборных. Наибольшего успеха он добился с «Зенитом», с которым выиграл чемпионат России (2007), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Также Адвокат с 2010 по 2012 год был главным тренером сборной России.