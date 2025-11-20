Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Адвокат: Кюрасао на ЧМ — самый безумный успех в моей карьере

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поделился эмоциями после ничьей в матче с Ямайкой (0:0), которая позволила его команде отобраться на чемпионат мира. Об этом сообщает Reuters.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По семейным обстоятельствам Адвокат не смог присутствовать на матче и наблюдал за ходом решающей встречи отборочного турнира из дома в Гааге.

«После такого выступления хочется сказать: “Это самое лучшее, что я когда-либо переживал”, но при этом я обесцениваю массу других моментов. Это самое безумное достижение в моей тренерской карьере. Для острова и для игроков, которые приехали издалека, это невероятно.

После игры я был полностью выжат, гораздо больше, чем когда стою на поле. Можно продумать все до мелочей, но энергия все равно уходит полностью. Этот матч был крайне важен. Посмотрите на Ямайку: главный тренер Стив Макларен ушел с поста национального тренера всего через несколько часов после ничьей. А они еще дважды попали в штангу и один раз — в перекладину. И был пенальти. К счастью, вмешался VAR. Для этого он и нужен, но все равно никогда нельзя быть уверенным. Момент вроде этого может решить исход матча. Вот почему я говорю: в футболе все так близко.

Мы ездили на самые странные поля в квалификациях, играли в ужасных условиях. Я все время повторял, что всё решится в последнем матче. И так и получилось. Но в итоге мы достигли того, о чем мечтали ребята — чемпионата мира в Америке», — сказал Адвокат.

Дик Адвокат готовится стать самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. 78-летний специалист может побить рекорд немца Отто Рехагеля, руководившего сборной Греции на ЧМ-2010 в 71 год. Для Адвоката этот чемпионат мира станет третьим в карьере — ранее он тренировал сборную Нидерландов на ЧМ-1994 и сборную Южной Кореи на ЧМ-2006.

За свою карьеру Адвокат сменил 14 клубов и девять сборных. Наибольшего успеха он добился с «Зенитом», с которым выиграл чемпионат России (2007), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Также Адвокат с 2010 по 2012 год был главным тренером сборной России.