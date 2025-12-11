Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России сохранила за собой 28-ю строчку рейтинга. Первое место в рейтинге занимает сборная Испании, на второй строчке находится США, тройку лидеров замыкает национальная команда Швеции.
В конце ноября российские футболистки провели два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1). Эти результаты не учитывались в рейтинге ФИФА. Последние матчи, которые пошли в актив сборной России, были встречи с Северной Македонией в октябре (5:0) и 2:0).
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. С тех пор национальные команды вынуждены проводить лишь товарищеские встречи.
Женская сборная России в 2025 году провела 11 матчей. Футболистки одержали победы над Таиландом (3:1), Индией (2:0), Иорданией (3:0), Сербией (3:0), Северной Македонией (2:0 и 5:0). Также россиянки обыграли московские «Динамо» (3:0) и «Спартак» (1:0). Команда потерпела два поражения от ЦСКА (0:3) и КНДР (2:5) и один раз сыграла вничью КНДР (1:1).
Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что международные организации изучают вариант с допуском женской сборной России к отбору на чемпионат мира 2027 года. Квалификация должна начаться в феврале 2026-го.
«Никаких изменений пока нет. Нужно спросить у тех, кто пишет. Но, вообще, мы ведем работу с УЕФА и ФИФА, конечно, как и всегда», — сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.