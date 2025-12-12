УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России

По данным источника, в УЕФА на аналогичные шаги решили не идти. Высокопоставленные лица в УЕФА считают, что вернуть команды из России даже на юношеском и молодежном уровнях будет невозможно до политического урегулирования конфликта на Украине.
В 2023 году УЕФА пытался вернуться юношеские команды из России, но был вынужден отказаться от идеи. По всей видимости, европейские чиновники ожидают протестов со стороны некоторых стран, а потому УЕФА в ближайшее время не изменит позицию по допуску сборных России.
11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в отреагировала на рекомендацию МОК о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.
«Справедливость начала восторжествовать. Не было до этого оснований. Отстранять наших спортсменов, особенно юношей — это было неправильным решением. МОК наконец это осознал. Решения ранее это не упущение, а сознательная политика Баха. Если о каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, учитывать их достижения, но не о Бахе, долгое пребывание которого во главе получило мало одобрения от всего олимпийского движения (не только со стороны России и Беларуси)», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
«Также надо отметить работу и стремление нашего министра спорта Михаила Дегтярева, потому что это одна из основных тем, которую он анонсировал, когда возглавлял министерство. И мы уже видим результаты! Однозначно, стоит отметить работу Дегтярева, потому что не просто так МОК принял такое решение. Определенная настойчивость, требования, судебные процессы подтолкнули МОК к этому постановлению», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.