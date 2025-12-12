УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России

«Справедливость начала восторжествовать. Не было до этого оснований. Отстранять наших спортсменов, особенно юношей — это было неправильным решением. МОК наконец это осознал. Решения ранее это не упущение, а сознательная политика Баха. Если о каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, учитывать их достижения, но не о Бахе, долгое пребывание которого во главе получило мало одобрения от всего олимпийского движения (не только со стороны России и Беларуси)», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».