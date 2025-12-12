Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.61
П2
22.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
5.50
П2
43.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
2
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.44
П2
16.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
10.20
П2
100.00
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.37
П2
4.24

УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России

УЕФА не планирует допускать молодежные сборные России на международные турниры. Об этом сообщает Press Association.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

По данным источника, в УЕФА на аналогичные шаги решили не идти. Высокопоставленные лица в УЕФА считают, что вернуть команды из России даже на юношеском и молодежном уровнях будет невозможно до политического урегулирования конфликта на Украине.

В 2023 году УЕФА пытался вернуться юношеские команды из России, но был вынужден отказаться от идеи. По всей видимости, европейские чиновники ожидают протестов со стороны некоторых стран, а потому УЕФА в ближайшее время не изменит позицию по допуску сборных России.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в отреагировала на рекомендацию МОК о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.

«Справедливость начала восторжествовать. Не было до этого оснований. Отстранять наших спортсменов, особенно юношей — это было неправильным решением. МОК наконец это осознал. Решения ранее это не упущение, а сознательная политика Баха. Если о каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, учитывать их достижения, но не о Бахе, долгое пребывание которого во главе получило мало одобрения от всего олимпийского движения (не только со стороны России и Беларуси)», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

«Также надо отметить работу и стремление нашего министра спорта Михаила Дегтярева, потому что это одна из основных тем, которую он анонсировал, когда возглавлял министерство. И мы уже видим результаты! Однозначно, стоит отметить работу Дегтярева, потому что не просто так МОК принял такое решение. Определенная настойчивость, требования, судебные процессы подтолкнули МОК к этому постановлению», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше