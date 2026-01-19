Жена Карпина поделились видео с матча «Реала Сосьедад» — «Барса»

Напомним, встреча прошла на домашнем стадионе клуба из Страны Басков. У хозяев мячи забили Микель Оярсабаль (32-я минута) и Гонсалу Гедеш (71). В составе каталонцев отличился Маркус Рэшфорд (70). На 88-й минуте с поля удалили полузащитника «Реал Сосьедад» Карлоса Солера. Российский футболист хозяев Арсен Захарян не принял участие в матче из-за дискомфорта в левой икроножной мышце.
На встрече присутствовали главный тренер сборной России Валерий Карпин с супругой Дарьей. Дарья выложила видео со стадиона в свой телеграм-канал.
«Чудесный вечер воскресенья», — подписала публикацию Дарья Карпина.
Напомним, что Валерий Карпин в качестве игрока выступал за «Реал Сосьедад» с 1994-го по 1996 год и с 2002-го по 2005 год.
«Реал Сосьедад» прервал 11-матчевую победную серию «Барселоны». В текущем сезоне чемпионата Испании подопечные Пеллегрино Матараццо занимают восьмое место в турнирной таблице с 24 очками. «Барселона» располагается на первом месте с 49 баллами.
В следующем матче «Реал Сосьедад» 25 января на своем поле примет «Сельту».