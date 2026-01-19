Болельщики Сенегала устроили беспорядки в финале Кубка Африки

Единственный мяч на 94-й минуте забил полузащитник Пап Гейе.
В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. После видеопросмотра судья назначил пенальти в ворота сборной Сенегала. Главный тренер Сенегала, экс-игрок московского «Динамо» Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, вратарь команды Эдуар Менди поймал мяч после удара нападающего национальной команды Марокко Браима Диаса с 11-метровой отметки.
Присутствующие на арене болельщики сборной Сенегала устроили беспорядки, начав бросаться в сотрудников службы безопасности стульями и другими предметами. Некоторые из фанатов выбежали к кромке поля.
Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году.
Кубок африканских наций проводится раз в два года. Победителем предыдущего турнира стала сборная Кот-д’Ивуара. Следующий розыгрыш турнира пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.