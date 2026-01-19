Болельщики Сенегала устроили беспорядки в финале Кубка Африки

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. После видеопросмотра судья назначил пенальти в ворота сборной Сенегала. Главный тренер Сенегала, экс-игрок московского «Динамо» Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, вратарь команды Эдуар Менди поймал мяч после удара нападающего национальной команды Марокко Браима Диаса с 11-метровой отметки.