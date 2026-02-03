Ричмонд
Петржела: «Инфантино не сможет вернуть Россию, потому что Европа его прибьет»

Бывший тренер «Зенита» объяснил, почему ФИФА не отменит отстранение россиян.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший главный тренер петербургского «Зенита», чех Властимил Петржела прокомментировал инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино по возвращению России в мировой футбол.

"Слова Инфантино ничего не значат. Европа никогда не позволит, чтобы Россия играла в футбол в еврокубках. Пока идет конфликт в Украине — это просто невозможно. Мне жалко русский футбол, потому что я тут работал, мне нравятся команды и игроки из России.

Но что поделать? Они не позволят российским командам играть в еврокубках и сборной на чемпионатах. Инфантино ничего не сможет сделать, потому что Европа его прибьет. У него нет шанса прекратить отстранение", — сказал Петржела в беседе со Sport24.

Напомним, ранее глава ФИФА предложил вернуть Россию в международный футбол, потому что этот бан оказался бесполезным, по его мнению.

Чешский вратарь Доминик Гашек уже успел высказать недоумение по поводу предложения Инфантино.