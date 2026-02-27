«Будут нужные и информативные игры». Карпин — о матчах сборной России

— Можно победить, играя плохо, и не получить никакого удовлетворения от игры. А можно не выиграть, как это было с Нигерией и с Перу, но создать много моментов, но впечатления от этой игры будут более приятными. На результат сейчас точно не стоит обращать внимания. То же самое вам скажут все тренеры на сборах, где есть плановые замены, также как и у нас. Есть плановые стартовые составы, не исходя из силы соперника, а исходя из состояния футболистов. Поэтому учитывая все это, обращать внимание на результат… Да, приятно выигрывать. Все этого хотят. Футболисты выходят побеждать. Поэтому эта задача стоит, и мы к этому стремимся в разных составах, — сказал Карпин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».