«Будут нужные и информативные игры». Карпин — о матчах сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил уровень соперников национальной команды в рамках товарищеских матчей.
— Что из себя представляет Никарагуа в плане футбола?
— Мы будем знакомиться с этим соперником, изучать его, смотреть, во что эта команда играет. Естественно для нас этот матч, как и все остальные, будет важен не только с точки зрения результата, а для того, чтобы отследить, как футболисты запомнили то, что мы делали осенью.
— А что скажете про Мали?
— В составе этой сборной, представляющей африканский футбол, есть много футболистов, играющих в Европе. Нельзя не отметить и атлетизм этой команды, потому что в этом компоненте все африканские сборные друг на друга похожи. С Мали, как и Никарагуа, будет интересный, нужный, информативный матч.
— Такие соперники — возможность начать новую победную серию?
— Можно победить, играя плохо, и не получить никакого удовлетворения от игры. А можно не выиграть, как это было с Нигерией и с Перу, но создать много моментов, но впечатления от этой игры будут более приятными. На результат сейчас точно не стоит обращать внимания. То же самое вам скажут все тренеры на сборах, где есть плановые замены, также как и у нас. Есть плановые стартовые составы, не исходя из силы соперника, а исходя из состояния футболистов. Поэтому учитывая все это, обращать внимание на результат… Да, приятно выигрывать. Все этого хотят. Футболисты выходят побеждать. Поэтому эта задача стоит, и мы к этому стремимся в разных составах, — сказал Карпин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
27 марта команда сборная России сыграет в Краснодаре против Никарагуа, а 31 марта — в Санкт-Петербурге примет Мали.