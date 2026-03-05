Роналду рискует пропустить ближайшие матчи сборной Португалии

По информации источника, 41-летний португалец получил повреждение задней поверхности бедра, из-за которого может пропустить от двух до четырех недель. Таким образом, он рискует пропустить товарищеские матчи сборной Португалии против Мексики (29 марта) и США (1 апреля).
В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 26 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года.
«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Ахли» на два очка. В субботу, 7 марта, клуб из Эр-Рияда дома сыграет против «Неома».