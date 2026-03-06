В ОАЭ отменили матч женской сборной России по футболу

Встреча в рамках международного товарищеского турнира Pink Ladies Cup должна была пройти сегодня, 6 марта. В первых двух матчах команда Юрия Красножана обыграла Танзанию (4:1) и уступила Гане (0:4), которая в прошлом году стала бронзовым призером Кубка африканских наций.