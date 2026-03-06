Ричмонд
В ОАЭ отменили матч женской сборной России по футболу

Товарищеский матч женской сборной России по футболу против команды Гонконга не состоится. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Встреча в рамках международного товарищеского турнира Pink Ladies Cup должна была пройти сегодня, 6 марта. В первых двух матчах команда Юрия Красножана обыграла Танзанию (4:1) и уступила Гане (0:4), которая в прошлом году стала бронзовым призером Кубка африканских наций.

Причины отмены матча не сообщаются. В ближайшее время женская сборная России отправится в Москву.

Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем нанесли массированные удары по Ирану. Ответные удары затронули другие страны ближневосточного региона, среди которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
В результате атаки погибли ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Военные действия продолжаются уже шестой день. По последним данным, число погибших в Иране составляет 1230 человек, еще несколько тысяч получили ранения.

Женская сборная России по футболу занимает 28-е место в рейтинге ФИФА.