В ОАЭ отменили матч женской сборной России по футболу

Встреча в рамках международного товарищеского турнира Pink Ladies Cup должна была пройти сегодня, 6 марта. В первых двух матчах команда Юрия Красножана обыграла Танзанию (4:1) и уступила Гане (0:4), которая в прошлом году стала бронзовым призером Кубка африканских наций.
Причины отмены матча не сообщаются. В ближайшее время женская сборная России отправится в Москву.
Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем нанесли массированные удары по Ирану. Ответные удары затронули другие страны ближневосточного региона, среди которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
В результате атаки погибли ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
Военные действия продолжаются уже шестой день. По последним данным, число погибших в Иране составляет 1230 человек, еще несколько тысяч получили ранения.
Женская сборная России по футболу занимает 28-е место в рейтинге ФИФА.