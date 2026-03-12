Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.42
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.64
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.57
П2
4.26

Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции

Встречи будут со сборными Иордании и Узбекистана.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командами Узбекистана и Иордании в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталье (Турция). Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч с Узбекистаном состоится 27 марта в 16:30 мск, второй — с Иорданией 30 марта в 15:00. Последний раз молодежные сборные России и Узбекистана встречались в июне прошлого года в Фергане, где российская команда одержала победы с результатами 3:0 и 6:3. Матч с Иорданией станет первой встречей этих команд.

«С Узбекистаном мы уже встречались дважды в прошлом году, матчи были напряженными и результативными. В этом году соперник будет с тем же составом, но у нас — значительно обновленная команда. Иордания же представит более опытную сборную до 23 лет, которая в январе дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Японии в серии пенальти», — рассказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

Молодежная сборная России прибудет в Турцию 24 марта. В составе команды на сбор отправятся 23 футболиста.