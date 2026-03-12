Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции

Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командами Узбекистана и Иордании в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталье (Турция). Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).
Первый матч с Узбекистаном состоится 27 марта в 16:30 мск, второй — с Иорданией 30 марта в 15:00. Последний раз молодежные сборные России и Узбекистана встречались в июне прошлого года в Фергане, где российская команда одержала победы с результатами 3:0 и 6:3. Матч с Иорданией станет первой встречей этих команд.
«С Узбекистаном мы уже встречались дважды в прошлом году, матчи были напряженными и результативными. В этом году соперник будет с тем же составом, но у нас — значительно обновленная команда. Иордания же представит более опытную сборную до 23 лет, которая в январе дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Японии в серии пенальти», — рассказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.
Молодежная сборная России прибудет в Турцию 24 марта. В составе команды на сбор отправятся 23 футболиста.