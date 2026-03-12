Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции

«С Узбекистаном мы уже встречались дважды в прошлом году, матчи были напряженными и результативными. В этом году соперник будет с тем же составом, но у нас — значительно обновленная команда. Иордания же представит более опытную сборную до 23 лет, которая в январе дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Японии в серии пенальти», — рассказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.