Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
Генич раскритиковал состав сборной России без Соболева и Кривцова

Известный комментатор Константин Генич выразил недоумение окончательным составом сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

Источник: Соцсети

Комментатор Константин Генич сказал, что его смущает окончательный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против Никарагуа (27 марта, Краснодар) и Мали (31 марта, Санкт-Петербург).

Генич не скрыл своего удивления отсутствием форварда «Зенита» Александра Соболева, демонстрирующего отличную игру в последних турах, в финальном списке сборной. В то же время, его смутило присутствие Николая Комличенко, игрока, не получающего достаточно игрового времени в клубе, в списке вызванных.


— Насколько же я охреневаю от окончательного списка сборной. Соболев — лучший нападающий последних туров чемпионата. Коля Комличенко не всегда играет, но при этом он в сборной. Соболев, который неплохо себя проявил, его там нет. Спорно, вызывать — не вызывать, но можно было бы добавить или что-то подкорректировать.

Кривцов в последних матчах — ну просто феерия, просто один из лучших в составе «Краснодара». Ладно, Черников травму получил, но сборная играет в Краснодаре, и из «Краснодара» только Стас Агкацев. Кривцова можно вызвать, дать ему сыграть в Краснодаре матч. Прекрасно понимаю, что они хотят, наверное, посмотреть на Максима Петрова, и он заслужил своей игрой и результатами, но Кривцов вот сейчас в прайме, тем более матч в Краснодаре, — заявил Генич в выпуске «Коммент.Live» на канале «Коммент. Шоу».

Накануне Александр Соболев официально стал участником «Клуба 100» российских бомбардиров.