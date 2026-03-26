Быстров: 30−40 игроков в сборной — это неуважение к болельщикам

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды против Никарагуа и Мали. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«У меня нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Пока вызываются 40 человек, какой смысл смотреть эти матчи? Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная. А все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду. А не вызывать 40−30 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России-2. Мне не очень интересна вторая сборная России, из которой в прошлом все стремились в первую.
Я ничего не знаю о Никарагуа и Мали. Это смех, а не сборные. Давайте вызовем 60 человек в сборную России, чтобы они обыграли Никарагуа, Мали, Бали. Я с 2022 года вижу постоянно в расширенных и итоговых составах национальной команды по 40−30 человек. У меня вопрос к тренерам — вы не можете определиться с игроками или вам не хватает РПЛ, чтобы просмотреть футболистов? В штабе, вроде, хватает человек, на каждом матче присутствуют. Зачем 40−30 человек? Я понимаю, когда Валерий Карпин также работал в клубе и берег здоровье своих подопечных, но сейчас у него другие задачи.
Карпин говорит нам, что будет вызывать столько игроков, пока нет официальных соревнований. Так, когда нас допустят, будет поздно уже что-то строить. Состав наигрывают десятилетиями, чтобы выступить на каком-нибудь турнире удачно. И как показывает практика, так всегда и происходит. Всегда играли в отборочных циклах одним составом и плюс-минус пять человек в зависимости от травм, и все было нормально. РФС должна требовать с главного тренера. Просто так не может продолжаться. А если нас никогда не вернут, что мы постоянно по 50 человек будем привозить? Уже вызвали Артема Дзюбу, что смешно было. Как считаете, это нормально? Люди хотят видеть сильную команду и 20 лучших игроков страны! А вызов в сборную России 30 футболистов — это неуважение Карпина к болельщикам», — сказал Быстров.
В окончательный состав сборной России по футболу вошел 31 футболист, в том числе вратарь «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.
В пятницу, 27 марта, сборная России в Краснодаре сыграет против команды Никарагуа, занимающей 131-е место в рейтинге ФИФА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Во вторник, 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.