Быстров: 30−40 игроков в сборной — это неуважение к болельщикам

«У меня нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Пока вызываются 40 человек, какой смысл смотреть эти матчи? Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная. А все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду. А не вызывать 40−30 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России-2. Мне не очень интересна вторая сборная России, из которой в прошлом все стремились в первую.



Я ничего не знаю о Никарагуа и Мали. Это смех, а не сборные. Давайте вызовем 60 человек в сборную России, чтобы они обыграли Никарагуа, Мали, Бали. Я с 2022 года вижу постоянно в расширенных и итоговых составах национальной команды по 40−30 человек. У меня вопрос к тренерам — вы не можете определиться с игроками или вам не хватает РПЛ, чтобы просмотреть футболистов? В штабе, вроде, хватает человек, на каждом матче присутствуют. Зачем 40−30 человек? Я понимаю, когда Валерий Карпин также работал в клубе и берег здоровье своих подопечных, но сейчас у него другие задачи.



Карпин говорит нам, что будет вызывать столько игроков, пока нет официальных соревнований. Так, когда нас допустят, будет поздно уже что-то строить. Состав наигрывают десятилетиями, чтобы выступить на каком-нибудь турнире удачно. И как показывает практика, так всегда и происходит. Всегда играли в отборочных циклах одним составом и плюс-минус пять человек в зависимости от травм, и все было нормально. РФС должна требовать с главного тренера. Просто так не может продолжаться. А если нас никогда не вернут, что мы постоянно по 50 человек будем привозить? Уже вызвали Артема Дзюбу, что смешно было. Как считаете, это нормально? Люди хотят видеть сильную команду и 20 лучших игроков страны! А вызов в сборную России 30 футболистов — это неуважение Карпина к болельщикам», — сказал Быстров.