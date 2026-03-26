Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.09
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.23
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.28
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.14
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.00
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.30

Быстров: 30−40 игроков в сборной — это неуважение к болельщикам

Владимир Быстров раскритиковал подход главного тренера сборной России Валерия Карпина к вызову футболистов в национальную команду.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды против Никарагуа и Мали. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Футбол
Товарищеские матчи 2026
27.03.2026, 19:30
Россия
-
Никарагуа
-

«У меня нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Пока вызываются 40 человек, какой смысл смотреть эти матчи? Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная. А все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду. А не вызывать 40−30 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России-2. Мне не очень интересна вторая сборная России, из которой в прошлом все стремились в первую.

Я ничего не знаю о Никарагуа и Мали. Это смех, а не сборные. Давайте вызовем 60 человек в сборную России, чтобы они обыграли Никарагуа, Мали, Бали. Я с 2022 года вижу постоянно в расширенных и итоговых составах национальной команды по 40−30 человек. У меня вопрос к тренерам — вы не можете определиться с игроками или вам не хватает РПЛ, чтобы просмотреть футболистов? В штабе, вроде, хватает человек, на каждом матче присутствуют. Зачем 40−30 человек? Я понимаю, когда Валерий Карпин также работал в клубе и берег здоровье своих подопечных, но сейчас у него другие задачи.

Карпин говорит нам, что будет вызывать столько игроков, пока нет официальных соревнований. Так, когда нас допустят, будет поздно уже что-то строить. Состав наигрывают десятилетиями, чтобы выступить на каком-нибудь турнире удачно. И как показывает практика, так всегда и происходит. Всегда играли в отборочных циклах одним составом и плюс-минус пять человек в зависимости от травм, и все было нормально. РФС должна требовать с главного тренера. Просто так не может продолжаться. А если нас никогда не вернут, что мы постоянно по 50 человек будем привозить? Уже вызвали Артема Дзюбу, что смешно было. Как считаете, это нормально? Люди хотят видеть сильную команду и 20 лучших игроков страны! А вызов в сборную России 30 футболистов — это неуважение Карпина к болельщикам», — сказал Быстров.

Футбол
Товарищеские матчи 2026
31.03.2026, 20:00
Россия
-
Мали
-

В окончательный состав сборной России по футболу вошел 31 футболист, в том числе вратарь «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.

В пятницу, 27 марта, сборная России в Краснодаре сыграет против команды Никарагуа, занимающей 131-е место в рейтинге ФИФА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Во вторник, 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.

