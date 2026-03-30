Тренер сборной Мали: Статистика России при Карпине впечатляет

Мали встретится с Россией 31 марта на «Газпром-Арене». Ранее стало известно, что встречу рассудит судейская бригада из Узбекистана во главе с Рустамом Лутфуллиным.
«В этом матче встретятся две очень хорошие команды. Россия — фаворит, играет дома, статистика команды при Валерии Карпине впечатляет. Для нас это дебют в Европе. Будет холодно, времени на подготовку мало. Надеюсь, все сильнейшие игроки будут доступны, если не случится травм или других проблем. Тогда матч может получиться конкурентным. Надеюсь, что мы сможем создать России проблемы. С нетерпением жду этой игры. Надеюсь, мы приедем хорошим составом и болельщики получат удовольствие от нашего футбола», — приводит слова Сентфье «Спорт-Экспресс».
Валерий Карпин руководит сборной России с лета 2021 года. Его действующее соглашение с РФС рассчитано до конца июня 2028 года. При Карпине национальная команда России провела 31 матч (включая товарищеские игры и игры отбора на ЧМ-2022). В них российские футболисты одержали 21 победу, восемь раз сыграли вничью и потерпели два поражения.
В ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1.
Напомним, 27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.