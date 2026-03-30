Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.63
П2
5.30
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.91
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.40
П2
3.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.73
П2
1.87
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

Аршавин уверен, что Россия пробилась бы на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
23

«Почему нет? 48 команд отбираются — все кому не лень. Все равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Также Аршавин ответил на вопрос о том, кто выиграет предстоящий чемпионат мира-2026.

«Это очень трудно предсказать. Я вообще за Францию за последних мундиалях болею, но, видишь, они меня подвели на последнем чемпионате мира. Но в целом, по составу, мне кажется, сильнее Франции никого нет. Но как играли испанцы… Мне понравилось, что вот эта тики-така переросла в более такой футбол… Который с воротами. Думаю, что выиграет европейская сборная», — добавил Аршавин.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в мировом первенстве примут участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году команда Лионеля Скалони обыграла в финале сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти