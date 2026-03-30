Аршавин уверен, что Россия пробилась бы на ЧМ-2026

«Это очень трудно предсказать. Я вообще за Францию за последних мундиалях болею, но, видишь, они меня подвели на последнем чемпионате мира. Но в целом, по составу, мне кажется, сильнее Франции никого нет. Но как играли испанцы… Мне понравилось, что вот эта тики-така переросла в более такой футбол… Который с воротами. Думаю, что выиграет европейская сборная», — добавил Аршавин.