Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
1.05
X
34.00
П2
34.00
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
П1
1.58
X
4.30
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
П1
7.20
X
3.91
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Швеция
:
Польша
П1
2.06
X
3.45
П2
3.89
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Косово
:
Турция
П1
4.30
X
3.73
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Чехия
:
Дания
П1
4.20
X
3.34
П2
2.00

Головин: Рад вызовам в сборную. В клуб возвращаюсь более свежим

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в преддверии товарищеского матча с Мали рассказал, как относится к приглашениям в национальную команду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал, какое влияние на него оказывает приезд в сборную.

«Мне сто процентов это нужно, даже с точки зрения того, что я в клуб возвращаюсь более свежим, перестроился, перезагрузился, с новыми эмоциями. Я очень рад приехать в Россию, у меня на матч родители могут приехать, брат, друзья. В Питер они приедут как раз, могу с ними увидеться, еще денек будет после игры отдохнуть, очень рад этому. И плюс увидеть ребят, с которыми знаком уже по несколько лет, на родном языке поговорить», — приводит слова Головина vesti.ru.

Матч сборных России и Мали пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 31 марта.

31.03.2026, 20:00
Россия
-
Мали
-

Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года и провел за клуб 201 матч в чемпионате Франции. За это время полузащитник забил 35 голов и отдал 38 передач в играх национального первенства. Головин дебютировал в составе сборной России в июне 2015 года. В общей сложности на его счету 51 матч и 9 забитых мячей за сборную России.

После 27 туров «Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков. В следующем туре «Монако» 5 апреля дома сыграет с «Марселем».

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
