Головин: Рад вызовам в сборную. В клуб возвращаюсь более свежим

Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал, какое влияние на него оказывает приезд в сборную.
«Мне сто процентов это нужно, даже с точки зрения того, что я в клуб возвращаюсь более свежим, перестроился, перезагрузился, с новыми эмоциями. Я очень рад приехать в Россию, у меня на матч родители могут приехать, брат, друзья. В Питер они приедут как раз, могу с ними увидеться, еще денек будет после игры отдохнуть, очень рад этому. И плюс увидеть ребят, с которыми знаком уже по несколько лет, на родном языке поговорить», — приводит слова Головина vesti.ru.
Матч сборных России и Мали пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 31 марта.
Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года и провел за клуб 201 матч в чемпионате Франции. За это время полузащитник забил 35 голов и отдал 38 передач в играх национального первенства. Головин дебютировал в составе сборной России в июне 2015 года. В общей сложности на его счету 51 матч и 9 забитых мячей за сборную России.
После 27 туров «Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков. В следующем туре «Монако» 5 апреля дома сыграет с «Марселем».
