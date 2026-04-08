Игнашевич назвал проблему сборной России без международных игр

Напомним, в ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
— Будет ли сборная России конкурентоспособна на уровне ведущих сборных Европы после своего возвращения? Или нас ожидает некий период притирки и турбулентности?
— В матчах сборной сильно бросается в глаза разная трактовка единоборств в РПЛ и международном футболе. Наши футболисты часто падают в борьбе, полагая, что это фол. Вспомните желтую карточку Глушенкова в матче против Мали, когда Максим был взбешен отсутствием свистка. Такова планка единоборств в РПЛ, которую наши арбитры держат уже не один сезон. В России низкий порог, и уже по этой причине нашим футболистам будет сложно привыкнуть к единоборствам на уровне турниров сборной и еврокубков, — приводит слова Игнашевича Odds.ru.
В марте сборная России под руководством Валерия Карпина провела два домашних товарищеских матча, победив Никарагуа в Краснодаре (3:1) и сыграв вничью с Мали в Санкт-Петербурге (0:0).
