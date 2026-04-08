Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.70
П2
2.44
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.25
П2
4.24
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Игнашевич назвал проблему сборной России без международных игр

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о возможном возвращении национальной команды на международные соревнования.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
16

Напомним, в ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

— Будет ли сборная России конкурентоспособна на уровне ведущих сборных Европы после своего возвращения? Или нас ожидает некий период притирки и турбулентности?

— В матчах сборной сильно бросается в глаза разная трактовка единоборств в РПЛ и международном футболе. Наши футболисты часто падают в борьбе, полагая, что это фол. Вспомните желтую карточку Глушенкова в матче против Мали, когда Максим был взбешен отсутствием свистка. Такова планка единоборств в РПЛ, которую наши арбитры держат уже не один сезон. В России низкий порог, и уже по этой причине нашим футболистам будет сложно привыкнуть к единоборствам на уровне турниров сборной и еврокубков, — приводит слова Игнашевича Odds.ru.

В марте сборная России под руководством Валерия Карпина провела два домашних товарищеских матча, победив Никарагуа в Краснодаре (3:1) и сыграв вничью с Мали в Санкт-Петербурге (0:0).

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Мали
Футбол, Товарищеские матчи,
31.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Том Сентфье
Нереализованные пенальти
Россия
Иван Обляков
28′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
Мали
22
Мамаду Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
Статистика
Россия
Мали
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
7
2
Угловые
8
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше