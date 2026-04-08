Сборная России поздравила Игоря Акинфеева с 40-летием

Акинфеев провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 голкипер завоевал с армейцами Кубок УЕФА.