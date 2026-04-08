Сборная России поздравила Игоря Акинфеева с 40-летием

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 8 апреля, Акинфеев празднует 40-летие.

«111 матчей за сборную, бронза Евро-2008 и тот самый сейв в серии пенальти ЧМ-2018, ставший частью футбольной истории.

Желаем легенде нашей сборной счастья, семейного благополучия и новых побед», — говорится в сообщении на официальной странице национальной команды в социальной сети «ВКонтакте».

Игорь Акинфеев дебютировал за основной состав сборной России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче против Норвегии (2:3) в возрасте 18 лет и 20 дней. Всего за национальную команду голкипер провел 111 игр, в которых пропустил 95 мячей и 48 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Акинфеев провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 голкипер завоевал с армейцами Кубок УЕФА.