Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.33
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Четыре игрока сборной России пропустят матч с Египтом

Футболисты сборной России Максим Осипенко, Даниил Денисов и Данил Пруцев пропустят товарищеский матч против команды Египта. Об этом сообщает «Сила спорта». Также на игру не поехал Константин Тюкавин.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

По информации источника, Осипенко и Денисов не полетели со сборной в Египет и остались на тренировочной базе в Новогорске, где будут готовиться к июньским матчам. Пруцев получил повреждение на одной из тренировок и покинул расположение национальной команды.

Ранее сообщалось, что в Египет также не полетел нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Матч против сборной Египта пройдет на стадионе «Борг-эль-Араб» в Александрии в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.

Сборная Египта является одним из 48 участников чемпионата мира. На групповом этапе ЧМ-2026 египетяне сыграют с командами Бельгии (15 июня), Новой Зеландии (21 июня) и Ирана (26 июня).

После возвращения из Египта сборная России проведет еще две товарищеские игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше