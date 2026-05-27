Четыре игрока сборной России пропустят матч с Египтом

По информации источника, Осипенко и Денисов не полетели со сборной в Египет и остались на тренировочной базе в Новогорске, где будут готовиться к июньским матчам. Пруцев получил повреждение на одной из тренировок и покинул расположение национальной команды.
Ранее сообщалось, что в Египет также не полетел нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.
Матч против сборной Египта пройдет на стадионе «Борг-эль-Араб» в Александрии в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
Сборная Египта является одним из 48 участников чемпионата мира. На групповом этапе ЧМ-2026 египетяне сыграют с командами Бельгии (15 июня), Новой Зеландии (21 июня) и Ирана (26 июня).
После возвращения из Египта сборная России проведет еще две товарищеские игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.