Уокер прокидывает мяч между ног игроков сборной Англии

Также Уокер на тренировках вспомнил о кайлинге. На ЧМ-2018 во время серии пенальти с Колумбией в 1/8 финала ноги Кайла свело судорогой. На следующий день он твитнул фотографию, как будто его все еще не отпускают судороги и предложил фанам повторить такую же позу.



После этого клуб «Манчестер Сити» и и болельщики сборной Англии начали публиковать свои фотографии с хэштегом #Kyling в похожей позе.