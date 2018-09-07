Уокер прокидывает мяч между ног игроков сборной Англии
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер нашел себе развлечение на тренировках в сборной Англии. Он прокидывает мяч между ног игрокам национальной команды.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер нашел себе развлечение на тренировках в сборной Англии. Он прокидывает мяч между ног игрокам национальной команды.
От Уокера уже «пострадали» защитник Харри Макгуайр и полузащитник Деле Алли.
Также Уокер на тренировках вспомнил о кайлинге. На ЧМ-2018 во время серии пенальти с Колумбией в 1/8 финала ноги Кайла свело судорогой. На следующий день он твитнул фотографию, как будто его все еще не отпускают судороги и предложил фанам повторить такую же позу.
После этого клуб «Манчестер Сити» и и болельщики сборной Англии начали публиковать свои фотографии с хэштегом #Kyling в похожей позе.
Ранее Уокер отличился тем, что прибыл в расположение сборной Англии без своих бутс.