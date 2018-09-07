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19:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Уокер прокидывает мяч между ног игроков сборной Англии

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер нашел себе развлечение на тренировках в сборной Англии. Он прокидывает мяч между ног игрокам национальной команды.

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Источник: AP 2018

От Уокера уже «пострадали» защитник Харри Макгуайр и полузащитник Деле Алли.

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Также Уокер на тренировках вспомнил о кайлинге. На ЧМ-2018 во время серии пенальти с Колумбией в 1/8 финала ноги Кайла свело судорогой. На следующий день он твитнул фотографию, как будто его все еще не отпускают судороги и предложил фанам повторить такую же позу.

После этого клуб «Манчестер Сити» и и болельщики сборной Англии начали публиковать свои фотографии с хэштегом #Kyling в похожей позе.

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Ранее Уокер отличился тем, что прибыл в расположение сборной Англии без своих бутс.

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