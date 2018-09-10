Сборная Франции спела песню про Канте вместе с болельщиками на «Стад де Франс»

В воскресенье после победы над Голландией (2:1) в Лиге наций команда Дидье Дешама показала Кубок мира болельщикам и отпраздновала с ними этот успех. Одной из любимых песен французских игроков за это время стала песня про опорника Нголо Канте. В этот раз футболисты во главе с Бенжаменом Менди спели ее вместе с болельщиками на «Стад де Франс».