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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Франции спела песню про Канте вместе с болельщиками на «Стад де Франс»

Сборная Франции продолжает отмечать победу на чемпионате мира в России.

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Источник: Reuters

В воскресенье после победы над Голландией (2:1) в Лиге наций команда Дидье Дешама показала Кубок мира болельщикам и отпраздновала с ними этот успех. Одной из любимых песен французских игроков за это время стала песня про опорника Нголо Канте. В этот раз футболисты во главе с Бенжаменом Менди спели ее вместе с болельщиками на «Стад де Франс».

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В песне, которая поется на мотив «Les Champs Elysees» Джо Дассена, звучат такие слова:

О, Нголо Канте, о Нголо Канте,
Он маленького роста, он всем нравится,
Он тот, кто остановил Лео Месси,
Но мы все знаем, что он жульничает в картах,
Нголо Канте!

А вот так французы представили Кубок мира болельщикам.

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