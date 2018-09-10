Сборная Франции спела песню про Канте вместе с болельщиками на «Стад де Франс»
Сборная Франции продолжает отмечать победу на чемпионате мира в России.
Сборная Франции продолжает отмечать победу на чемпионате мира в России.
В воскресенье после победы над Голландией (2:1) в Лиге наций команда Дидье Дешама показала Кубок мира болельщикам и отпраздновала с ними этот успех. Одной из любимых песен французских игроков за это время стала песня про опорника Нголо Канте. В этот раз футболисты во главе с Бенжаменом Менди спели ее вместе с болельщиками на «Стад де Франс».
В песне, которая поется на мотив «Les Champs Elysees» Джо Дассена, звучат такие слова:
О, Нголо Канте, о Нголо Канте,
Он маленького роста, он всем нравится,
Он тот, кто остановил Лео Месси,
Но мы все знаем, что он жульничает в картах,
Нголо Канте!
А вот так французы представили Кубок мира болельщикам.