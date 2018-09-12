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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос обменялся футболками с Модричем после 6:0 с Хорватией

Капитан сборной Испании Серхио Рамос после разгрома Хорватии со счетом 6:0 в Лиге наций обменялся майками с одноклубником из «Реала» Лукой Модричем.

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Источник: Reuters

Рамос забил один из голов в этом матче, Модрич отыграл все 90 минут. Лука недавно был назван футболистом года по версии УЕФА и претендует на победу в голосовании ФИФА.

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Для хорватов это поражение стало самым крупным в истории их сборной.

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Рамос после победы выложил фото из раздевалки сборной Испании: подписав его: «Вечер, который запомнится. Великая команда».

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