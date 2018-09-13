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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

26-летнему Неймару осталось забить 19 голов, чтобы побить рекорд Пеле в сборной

Форвард Неймар все ближе к рекорду, установленному легендарным Пеле. У нападающего «ПСЖ» 59 голов за сборную Бразилии, у Пеле — 77.

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Источник: РИА "Новости"

Неймар недавно забил Сальвадору в товарищеском матче и стал еще ближе к тому, чтобы превзойти достижение Короля футбола.

Всего в 92 играх за сборную 26-летний Неймар забил 59 голов и отдал 38 передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Пеле три раза выигрывал чемпионат мира, Неймар — еще ни разу.

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