26-летнему Неймару осталось забить 19 голов, чтобы побить рекорд Пеле в сборной
Форвард Неймар все ближе к рекорду, установленному легендарным Пеле. У нападающего «ПСЖ» 59 голов за сборную Бразилии, у Пеле — 77.
Форвард Неймар все ближе к рекорду, установленному легендарным Пеле. У нападающего «ПСЖ» 59 голов за сборную Бразилии, у Пеле — 77.
Неймар недавно забил Сальвадору в товарищеском матче и стал еще ближе к тому, чтобы превзойти достижение Короля футбола.
Всего в 92 играх за сборную 26-летний Неймар забил 59 голов и отдал 38 передач.
Отметим, что Пеле три раза выигрывал чемпионат мира, Неймар — еще ни разу.