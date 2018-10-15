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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики сборной Англии устроили беспорядки в Севилье

Английские фаны вступили в драку с полицией перед матчем Лиги наций с Испанией.

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Источник: AP 2018

Болельщики сборной Англии устроили беспорядки в центре Севильи: ломали боковые стекла у машин, один из фанатов бросил стеклянную бутылку в автомобиль. Испанская полиция разогнала англичан дубинками.

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Футбольная ассоциация Англии осудила поведение своих болельщиков.

«Мы призываем болельщиков уважать страны, в которых проходят матчи, и вести себя достойно. Вместе с футбольной полицией Англии мы опознаем нарушителей и применим к ним дисциплинарные меры», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

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Андрей Санталов

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