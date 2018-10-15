Болельщики сборной Англии устроили беспорядки в Севилье

Болельщики сборной Англии устроили беспорядки в центре Севильи: ломали боковые стекла у машин, один из фанатов бросил стеклянную бутылку в автомобиль. Испанская полиция разогнала англичан дубинками.

Футбольная ассоциация Англии осудила поведение своих болельщиков.



«Мы призываем болельщиков уважать страны, в которых проходят матчи, и вести себя достойно. Вместе с футбольной полицией Англии мы опознаем нарушителей и применим к ним дисциплинарные меры», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.