Пикфорд о возможном пенальти с Испанией: Возможно, чуть придержал соперника, но и он меня ударил локтем

Во втором тайме голкипер потерял мяч в своей штрафной после прессинга Родриго, а затем помешал сопернику забить в пустые ворота. Испанцы посчитали, что Пикфорд при этом сфолил на их нападающем, но главный арбитр не назначил пенальти.



«Хотел сделать финт Кройффа, но не получилось. Я всегда играю до конца, поэтому, возможно, чуть придержал соперника, но, если посмотрите повтор, то увидите, что и он меня ударил локтем. Подкат был чистый.



Кто-то скажет, что судья не заметил фола, но это часть игры. Я заставил болельщиков понервничать, хоть и не хотел этого, но главное, что мяч не оказался в воротах», — сказал после матча Пикфорд.



Андрей Санталов