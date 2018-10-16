Пикфорд о возможном пенальти с Испанией: Возможно, чуть придержал соперника, но и он меня ударил локтем
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал эпизод из матча с Испанией (3:2).
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал эпизод из матча с Испанией (3:2).
Во втором тайме голкипер потерял мяч в своей штрафной после прессинга Родриго, а затем помешал сопернику забить в пустые ворота. Испанцы посчитали, что Пикфорд при этом сфолил на их нападающем, но главный арбитр не назначил пенальти.
«Хотел сделать финт Кройффа, но не получилось. Я всегда играю до конца, поэтому, возможно, чуть придержал соперника, но, если посмотрите повтор, то увидите, что и он меня ударил локтем. Подкат был чистый.
Андрей Санталов