Ван Дейк впечатлил игроков сборной Голландии своим прыжком
Защитник «Ливерпуля» в порядке.
Защитник «Ливерпуля» в порядке.
Виргил ван Дейк приехал в расположение сборной Голландии на матчи Лиги наций с Францией (16 ноября) и Германией (19 ноября).
Во время сбора игрок «Ливерпуля» показал партнерам по национальной команде, как он умеет прыгать. Видео снял форвард Райан Бабел.
В этом сезоне «Ливерпуль» с ван Дейком идет без поражений после 12 туров в АПЛ. В сборной защитник является капитаном команды.
Андрей Санталов