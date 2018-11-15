Ван Дейк впечатлил игроков сборной Голландии своим прыжком

Виргил ван Дейк приехал в расположение сборной Голландии на матчи Лиги наций с Францией (16 ноября) и Германией (19 ноября).



Во время сбора игрок «Ливерпуля» показал партнерам по национальной команде, как он умеет прыгать. Видео снял форвард Райан Бабел.