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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Шченсны показал Роналду, как пробивать штрафные

Пока что в шутку.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Ювентуса» забил гол дальним ударом на тренировке сборной Польши.

«Спасибо, Криштиану, за помощь с пенальти в матче с “Миланом”. Буду рад вернуть должок советом по штрафным», — подписал поляк свое видео в инстаграме.

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В игре «Ювентус» — «Милан» Гонсало Игуаин пробил в тот угол, про который Роналду рассказал вратарю Шченсны. Голкипер вытащил мяч, и «Ювентус» победил 2:0.

Сборная Польши сегодня примет Чехию в товарищеском матче.

Андрей Санталов

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