Шченсны показал Роналду, как пробивать штрафные
Пока что в шутку.
Пока что в шутку.
Вратарь «Ювентуса» забил гол дальним ударом на тренировке сборной Польши.
«Спасибо, Криштиану, за помощь с пенальти в матче с “Миланом”. Буду рад вернуть должок советом по штрафным», — подписал поляк свое видео в инстаграме.
В игре «Ювентус» — «Милан» Гонсало Игуаин пробил в тот угол, про который Роналду рассказал вратарю Шченсны. Голкипер вытащил мяч, и «Ювентус» победил 2:0.
Сборная Польши сегодня примет Чехию в товарищеском матче.
Андрей Санталов