Шченсны показал Роналду, как пробивать штрафные

Вратарь «Ювентуса» забил гол дальним ударом на тренировке сборной Польши.



«Спасибо, Криштиану, за помощь с пенальти в матче с “Миланом”. Буду рад вернуть должок советом по штрафным», — подписал поляк свое видео в инстаграме.