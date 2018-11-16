Черданцев: Всегда был против натурализации. Марио Фернандеса в том числе

На матчи с Германией и Швецией главный тренер Станислав Черчесов вызвал бразильца с российским паспортом Ари. Вместе с ним в сборной стало 5 натурализованных игроков.



«Всегда был против натурализации. Марио Фернандеса в том числе. Да, он помог сборной на ЧМ, но сути дела это не меняет.



То есть, получается, что вся система подготовки детско-юношеского футбола в стране с такими футбольными традициями, как Россия, не вырастила ни одного игрока от 20 до 30, кто мог бы быть прямо сейчас полезен сборной больше, чем бразилец.



Вопрос легитимности приглашения бразильцев в сборную не обсуждается. Дело в другом. Я считаю, что сборная — это вершина пирамиды системы подготовки по данному виду спорта в данной стране. То есть, в сборную должны попадать не по паспорту, а в результате естественного отбора, проходя через сито юниорских, юношеских, молодёжных сборных. Иначе зачем тогда все эти команды нужны? Когда можно раздать паспорта выходцам из богатой на таланты бразильской футбольной системы.