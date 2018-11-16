Черданцев: Всегда был против натурализации. Марио Фернандеса в том числе
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, как относится к иностранным футболистам в сборной России.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, как относится к иностранным футболистам в сборной России.
На матчи с Германией и Швецией главный тренер Станислав Черчесов вызвал бразильца с российским паспортом Ари. Вместе с ним в сборной стало 5 натурализованных игроков.
«Всегда был против натурализации. Марио Фернандеса в том числе. Да, он помог сборной на ЧМ, но сути дела это не меняет.
То есть, получается, что вся система подготовки
Вопрос легитимности приглашения бразильцев в сборную не обсуждается. Дело в другом. Я считаю, что сборная — это вершина пирамиды системы подготовки по данному виду спорта в данной стране. То есть, в сборную должны попадать не по паспорту, а в результате естественного отбора, проходя через сито юниорских, юношеских, молодёжных сборных. Иначе зачем тогда все эти команды нужны? Когда можно раздать паспорта выходцам из богатой на таланты бразильской футбольной системы.
Дело не в цвете кожи, сексуальной ориентации или вероисповедании. Дело именно в том, является ли игрок продуктом системы подготовки в стране, где работают десятки
Я понимаю Черчесова: ему нужен результат со Швецией сегодня и сейчас, поэтому он привлекает всех, кто может пригодиться сборной сегодня и сейчас, но тревожит то, что из единичного случая с Фернандесом приглашение бразильцев с российскими паспортами становится системой. Надеюсь, новый президент РФС займётся этим вопросом, как и нынешним лимитом на легионеров, порождением которого и являются паспорта бразильским игрокам. Жерар Депардьё — гражданин России, но никому же не приходит в голову называть его российским актером… Лично против Ари ничего не имею. Хороший футболист", — написал Черданцев в инстаграме.
Андрей Санталов