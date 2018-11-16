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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Черданцев: Всегда был против натурализации. Марио Фернандеса в том числе

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, как относится к иностранным футболистам в сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

На матчи с Германией и Швецией главный тренер Станислав Черчесов вызвал бразильца с российским паспортом Ари. Вместе с ним в сборной стало 5 натурализованных игроков.

«Всегда был против натурализации. Марио Фернандеса в том числе. Да, он помог сборной на ЧМ, но сути дела это не меняет.

То есть, получается, что вся система подготовки детско-юношеского футбола в стране с такими футбольными традициями, как Россия, не вырастила ни одного игрока от 20 до 30, кто мог бы быть прямо сейчас полезен сборной больше, чем бразилец.

Вопрос легитимности приглашения бразильцев в сборную не обсуждается. Дело в другом. Я считаю, что сборная — это вершина пирамиды системы подготовки по данному виду спорта в данной стране. То есть, в сборную должны попадать не по паспорту, а в результате естественного отбора, проходя через сито юниорских, юношеских, молодёжных сборных. Иначе зачем тогда все эти команды нужны? Когда можно раздать паспорта выходцам из богатой на таланты бразильской футбольной системы.

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Дело не в цвете кожи, сексуальной ориентации или вероисповедании. Дело именно в том, является ли игрок продуктом системы подготовки в стране, где работают десятки детско-юношеских футбольных школ. Германия, да, отличный пример: сегодня это многонациональная и многоконфессиональная команда, но все ее игроки родились в Германии и учились играть в футбол в Германии.

Я понимаю Черчесова: ему нужен результат со Швецией сегодня и сейчас, поэтому он привлекает всех, кто может пригодиться сборной сегодня и сейчас, но тревожит то, что из единичного случая с Фернандесом приглашение бразильцев с российскими паспортами становится системой. Надеюсь, новый президент РФС займётся этим вопросом, как и нынешним лимитом на легионеров, порождением которого и являются паспорта бразильским игрокам. Жерар Депардьё — гражданин России, но никому же не приходит в голову называть его российским актером… Лично против Ари ничего не имею. Хороший футболист", — написал Черданцев в инстаграме.

Андрей Санталов

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