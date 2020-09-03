Первая игра сборной за 10 месяцев: анонс матча Россия — Сербия
Будет тяжело.
Будет тяжело.
Вторая Лига наций для сборной России — вторая попытка пробиться в группу А, где между собой играют
Для Черчесова сейчас не лучшее время для матчей, но выбирать не приходится. Многие из тех, на кого обычно делает ставку тренер сборной, не смогут выйти против Сербии. Александр Головин травмирован, Денис Черышев еще не восстановился, в центре поля не будет Дмитрия Баринова и Ильзата Ахметова, Далер Кузяев пока без клуба. Головина мог заменить
Сербия в прошлой Лиге наций уверенно выиграла свою группу и поднялась в Лигу B. А вот отборе на Евро пришлось поменять тренера после разгрома 0:5 от Украины. В итоге сербы пробились лишь в стыки, теперь в октябре их ждет важный матч с Норвегией. Перед игрой с Россией в Сербии больше всего разговоров о неожиданном отказе Неманьи Матича приехать в сборную. Не попали в заявку и еще несколько ветеранов, но состав все равно впечатляет: тут и Александр Митрович с Лукой Йовичем, и Сергей
До этого Россия удачно играла с Сербией — две победы и две ничьи, правда, это всё были товарищеские матчи. Сейчас у нашей сборной большие проблемы с составом, да и переключиться после такого марафона в РПЛ на Лигу наций будет сложно. Сербы выйдут более свежими, да и конкретная цель у них понятнее — определиться с основой к стыкам в октябре. Сложно представить, что Сербия проиграет и что в этом матче будет забито больше 3 голов — в БК Winline коэффициент на такое событие равен 1,74.
Андрей Санталов