Первая игра сборной за 10 месяцев: анонс матча Россия — Сербия

Вторая Лига наций для сборной России — вторая попытка пробиться в группу А, где между собой играют топ-сборные Европы. Два года назад путь наверх перекрыли шведы, выиграв решающий матч 2:0. С тех пор команда Станислава Черчесова уверенно отобралась на Евро-2020, уступив в своей группе только Бельгии (дважды). В этом году по понятным причинам сборные еще не играли, но вот пришла и их очередь. Для Черчесова сейчас не лучшее время для матчей, но выбирать не приходится. Многие из тех, на кого обычно делает ставку тренер сборной, не смогут выйти против Сербии. Александр Головин травмирован, Денис Черышев еще не восстановился, в центре поля не будет Дмитрия Баринова и Ильзата Ахметова, Далер Кузяев пока без клуба. Головина мог заменить Миранчук-старший, фееривший этим летом, но и тут помешала травма. У Артема Дзюбы, по его же словам, «подсела батарейка» из-за матчей каждые 3−4 дня этим летом. Остальные игроки из РПЛ, скорее всего, тоже измотаны таким календарем.

Сербия в прошлой Лиге наций уверенно выиграла свою группу и поднялась в Лигу B. А вот отборе на Евро пришлось поменять тренера после разгрома 0:5 от Украины. В итоге сербы пробились лишь в стыки, теперь в октябре их ждет важный матч с Норвегией. Перед игрой с Россией в Сербии больше всего разговоров о неожиданном отказе Неманьи Матича приехать в сборную. Не попали в заявку и еще несколько ветеранов, но состав все равно впечатляет: тут и Александр Митрович с Лукой Йовичем, и Сергей Милинкович-Савич с Душаном Тадичем, и Александр Коларов… Интересно, что впервые за долгое время в сборной нет ни одного игрока из сербских клубов.



До этого Россия удачно играла с Сербией — две победы и две ничьи, правда, это всё были товарищеские матчи. Сейчас у нашей сборной большие проблемы с составом, да и переключиться после такого марафона в РПЛ на Лигу наций будет сложно. Сербы выйдут более свежими, да и конкретная цель у них понятнее — определиться с основой к стыкам в октябре. Сложно представить, что Сербия проиграет и что в этом матче будет забито больше 3 голов — в БК Winline коэффициент на такое событие равен 1,74.