Встреча с удобным соперником: анонс матча Россия — Турция

Встреча со Швецией оставила неприятный осадок, все-таки сборная России очень редко проигрывает при Черчесове, особенно дома. Хорошо, что следующего матча не нужно долго ждать, можно сразу отыграться за то поражение. Изменения в составе явно будут: в воротах ждем Шунина, в обороне — Семенова, в центре поля Зобнина и, возможно, Бакаева. Дзюба впереди пока незаменим, на длинных передачах в его сторону часто строится игра нашей сборной в атаке. Соболев сейчас рассматривается Черчесовым как игрок замены, но форвард «Спартака» и в этом качестве полезен, что уже и доказал, забив гол шведам.
Турция пока — команда-загадка. В первых двух матчах Лиги наций у нее плохо получалась игра впереди, минимум моментов, ноль голов (хотя сербы 40 минут играли вдесятером) — и вдруг 3:3 с Германией. Немцы, конечно, не сильно напрягались в товарищеском матче, но выиграть им явно хотелось. Однако турки отгрузили три мяча, а могли забить больше. Тут есть свои звезды: Чалханоглу из «Милана», Ундер, перешедший недавно в «Лестер» и 35-летний Йылмаз, забивший 24 гола за сборную. При этом тренер Гюнеш не боится выпускать 19−20-летних игроков на поле с прицелом на будущее.
Это третий тур Лиги наций, Россия с 6 очками занимает первое место и после матчей с Турцией и Венгрией может упрочить свое положение. Победы здесь важны еще и из-за скорой жеребьевки квалификации ЧМ-2022, у нашей сборной есть шанс оказаться во второй корзине. Для этого необходимо подняться повыше в рейтинге ФИФА. Турция же не очень серьезно относится к Лиге наций, все время смотрит новые сочетания игроков и не рвется на повышение в высший дивизион.
Личные встречи тут за команду Черчесова: с 2016 года Россия четырежды играла с Турцией, сначала были две ничьи, а в прошлой Лиге наций две победы. Эта игра пройдет при своих зрителях, с настроем проблем не будет. Со Швецией вмешался фактор невезения, но вряд ли он сыграет свою роль во втором матче подряд. Сборная России закономерно считается фаворитом в этом матче, в БК Winline на ее победу дают коэффициент 2,16.