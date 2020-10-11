Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Ирландия
Уэльс
Футбол. Лига наций
16:00
Казахстан
Албания
Футбол. Лига наций
19:00
Босния и Герцеговина
Нидерланды
Футбол. Лига наций
19:00
Англия
Бельгия
Футбол. Лига наций
19:00
Хорватия
Швеция
Футбол. Лига наций
19:00
Норвегия
Румыния
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Болгария
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Грузия
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Македония
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Беларусь
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Ирландия
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Словакия
Футбол. Лига наций
21:45
Россия
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Молдавия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Словения
Футбол. Лига наций
10.10
Испания
Швейцария
10
Футбол. Лига наций
10.10
Украина
Германия
12
Футбол. Лига наций
10.10
Андорра
Мальта
00
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Встреча с удобным соперником: анонс матча Россия — Турция

Пора побеждать.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча со Швецией оставила неприятный осадок, все-таки сборная России очень редко проигрывает при Черчесове, особенно дома. Хорошо, что следующего матча не нужно долго ждать, можно сразу отыграться за то поражение. Изменения в составе явно будут: в воротах ждем Шунина, в обороне — Семенова, в центре поля Зобнина и, возможно, Бакаева. Дзюба впереди пока незаменим, на длинных передачах в его сторону часто строится игра нашей сборной в атаке. Соболев сейчас рассматривается Черчесовым как игрок замены, но форвард «Спартака» и в этом качестве полезен, что уже и доказал, забив гол шведам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

Лига наций B 2020/2021
11.10.2020, 21:45

Россия-Турция-

Турция пока — команда-загадка. В первых двух матчах Лиги наций у нее плохо получалась игра впереди, минимум моментов, ноль голов (хотя сербы 40 минут играли вдесятером) — и вдруг 3:3 с Германией. Немцы, конечно, не сильно напрягались в товарищеском матче, но выиграть им явно хотелось. Однако турки отгрузили три мяча, а могли забить больше. Тут есть свои звезды: Чалханоглу из «Милана», Ундер, перешедший недавно в «Лестер» и 35-летний Йылмаз, забивший 24 гола за сборную. При этом тренер Гюнеш не боится выпускать 19−20-летних игроков на поле с прицелом на будущее.

Это третий тур Лиги наций, Россия с 6 очками занимает первое место и после матчей с Турцией и Венгрией может упрочить свое положение. Победы здесь важны еще и из-за скорой жеребьевки квалификации ЧМ-2022, у нашей сборной есть шанс оказаться во второй корзине. Для этого необходимо подняться повыше в рейтинге ФИФА. Турция же не очень серьезно относится к Лиге наций, все время смотрит новые сочетания игроков и не рвется на повышение в высший дивизион.

Во время загрузки произошла ошибка.

Личные встречи тут за команду Черчесова: с 2016 года Россия четырежды играла с Турцией, сначала были две ничьи, а в прошлой Лиге наций две победы. Эта игра пройдет при своих зрителях, с настроем проблем не будет. Со Швецией вмешался фактор невезения, но вряд ли он сыграет свою роль во втором матче подряд. Сборная России закономерно считается фаворитом в этом матче, в БК Winline на ее победу дают коэффициент 2,16.

Андрей Санталов

Коронавирусу назло: Сборная России сыграет с командой Турции
Позорное судейство на Кубке России по фигурному катанию (видео)
Девятнадцатилетняя теннисистка выиграла Roland Garros
Сборная Украины по футболу проиграла Германии в матче Лиги наций
Получил в лицо от Клоппа. Все о новом тренере «Динамо»
Опубликован рейтинг зарплат футболистов итальянской Серии A
Плющенко про судейство: Мировое сообщество все понимает
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь