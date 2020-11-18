Черчесов встряхнет сборную: анонс матча Сербия — Россия

Россия провела яркий матч против Турции, но все же не смогла избежать первого поражения в Лиге наций. Станислав Черчесов придумал интересный план с 3 центральными защитниками — так было легче прессинговать соперника, собственно, так от такого давления и родился гол Дениса Черышева. Но после удаления Андрея Семенова поддавливать соперника стало сложнее, хотя опасные атаки у российских футболистов все равно получались. Есть вопрос по Антону Заболотному в атаке, Магомед Оздоев слишком часто ошибался. Также надо кем-то заменить Федора Кудряшова и Романа Зобнина, которые схватили лишние карточки.



Сербия, в свою очередь, близка к вылету в дивизион С после ничьей с Венгрией (1:1). Однако главная неудача постигла сербов ранее, когда они проиграли Шотландии в матче за выход на Евро. На чемпионат Европы сербская сборная не попадает уже 20 лет, несмотря на всех своих талантливых футболистов. Во многом в этом и проблема: звездными игроками сложнее управлять. На матч с Россией сербы тоже выйдут не в оптимальном составе: с травмой из сборной уехал Душан Тадич, у Александра Коларова коронавирус, будет не хватать также Луки Миливоевича.