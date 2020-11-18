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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов встряхнет сборную: анонс матча Сербия — Россия

Пора выигрывать.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига наций B 2020/2021
18.11.2020, 22:45

Сербия-Россия-

Россия провела яркий матч против Турции, но все же не смогла избежать первого поражения в Лиге наций. Станислав Черчесов придумал интересный план с 3 центральными защитниками — так было легче прессинговать соперника, собственно, так от такого давления и родился гол Дениса Черышева. Но после удаления Андрея Семенова поддавливать соперника стало сложнее, хотя опасные атаки у российских футболистов все равно получались. Есть вопрос по Антону Заболотному в атаке, Магомед Оздоев слишком часто ошибался. Также надо кем-то заменить Федора Кудряшова и Романа Зобнина, которые схватили лишние карточки.

Сербия, в свою очередь, близка к вылету в дивизион С после ничьей с Венгрией (1:1). Однако главная неудача постигла сербов ранее, когда они проиграли Шотландии в матче за выход на Евро. На чемпионат Европы сербская сборная не попадает уже 20 лет, несмотря на всех своих талантливых футболистов. Во многом в этом и проблема: звездными игроками сложнее управлять. На матч с Россией сербы тоже выйдут не в оптимальном составе: с травмой из сборной уехал Душан Тадич, у Александра Коларова коронавирус, будет не хватать также Луки Миливоевича.

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У России и Венгрии сейчас по 8 очков, у Турции — 6. Если Венгрия в параллельном матче сыграет вничью с Турцией, то российской сборной хватит и ничьей. Но если победа останется за венграми или за турками, то ничья откинет нашу команду на второе место. Всё просто: чтобы не зависеть от соперников, нужно побеждать. Сербам, чтобы не занять последнее место в группе, нужно выигрывать и надеяться, что венгры обыграют турок. Кроме того, победа гарантирует сборной России попадание во вторую корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.

В первом матче с сербами Россия была, скорее, убедительна по счету, чем по игре. Победу принесли шедевр Вячеслава Караваева и грубая ошибка соперника в защите. Активным прессингом Черчесов снова может заставить футболистов Сербии ошибаться у своих ворот. Главное для российских игроков — воспользоваться своими моментами. Грустную серию из 5 матчей без побед пора прекращать. Кстати, в БК Winline на победу сборной России дают коэффициент 2,73.

Андрей Санталов

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