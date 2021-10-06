Матч, в котором не стоит ждать голов: анонс полуфинала Италия — Испания

Футбол Лига наций A 2020/2021 1/2 финала, 6.10.2021, 21:45 Италия - Испания -

Италия может сделать уникальный дубль: после победы на Евро взять еще и трофей Лиги наций в тот же год. Манчини за три года радикально изменил образ «Скуадры адзурры». Теперь это команда, которая играет от себя, старается выходить из обороны через короткий пас. Сильнейшая линия Италии — полузащита с Жоржиньо и Верратти, хотя Бонуччи и Кьеллини в обороне могут с этим поспорить. В сентябре итальянцы установили мировой рекорд — их серия без поражений достигла 37 матчей.

Сборная Испании пока еще находится в стадии перестройка — сейчас эта не та команда, которая доминировала в мире 10 лет назад. При этом Энрике удалось поставить привычный футбол с контролем мяча. И тут обычно мы видим два варианта: в хороший день «Фурия роха» создает достаточное количество опасных моментов у ворот и много забивает. Так было, например, с Хорватией и Германией — два разгрома по 6:0. В плохой день у испанцев получается просто скучная тики-така с перекатом мяча и редкими ударами по воротам. Так было в начале Евро.

У обеих сборных серьезные потери в составе. Италия осталась без двух форвардов Иммобиле и Беллотти, правого защитника Флоренци и еще нескольких игроков запаса. Испания тоже потеряла из-за травм двух основных нападающих Морату и Морено, а также таких футболистов, как Педри, Ольмо и Альба. Интересно, что Энрике не стал вызывать на замену форвардов Аспаса из «Сельты» и Мира из «Севильи». При этом тренер испанцев снова обошелся без игроков «Реала». У итальянцев этот матч будет особенным для Доннаруммы. Он впервые вернется на «Сан-Сиро» после ухода из «Милана», болельщики уже готовы его освистывать.

Матч с Испанией был самым сложным для Италии на Евро этим летом. Команда Манчини впервые осталась без мяча, ее заставили играть на контратаках. Сегодня нас, скорее всего, ждет похожий сценарий. Испания будет душить итальянцев прессингом, вынуждая их играть длинными передачами. При этом команда Энрике уязвима к быстрым атакам, так что такой ход игры может устроить Манчини. Но главное тут, пожалуй, все-таки отсутствие забивных форвардов у обеих сборных. Так что голов, видимо, будет немного. БК Winline предлагает коэффициент 1,89 на тотал меньше 2.