Де Брюйне и Азар против Бензема и Мбаппе: анонс матча Бельгия — Франция

Франция получила шанс исправиться за провал на Евро-2020, а иначе вылет в ⅛ финала от Швейцарии и не назвать. Летом в сборную вернулся Бензема, по странному совпадению гораздо хуже стал выглядеть Мбаппе. К тому же раньше Дешама выручала его осторожная тактика. Для Франции было главное не пропустить, а забить 1−2 гола они всегда могут — такой был расчет. Последние результаты показали, что это практически не работает, а переход на другую игровую модель не удается так быстро освоить. После Евро французы потеряли очки с боснийцами (1:1) и украинцами (1:1). Единственная победа пришлась на встречу с Финляндией (2:0).

Это чуть ли не последний шанс выиграть что-то значимое для бельгийского поколения, которое заранее называли «золотым». Два четвертьфинала на ЧМ-2014 и Евро-2016, бронза на ЧМ-2018 и снова ¼ финала на Евро-2020. Первый номер в рейтинге ФИФА ни разу так и не добрался даже до финала. С каждым годом возрастные защитники сборной Бельгии становятся все старше, вся надежда на гений вратаря Куртуа и атакующее трио-де Брюйне — Азар — Лукаку. На Евро первые двое получили травмы, так что Италии команда Мартинеса уступила. В сентябре же проблем не было, три победы из трех, и это при том, что на матч с Белоруссией вышли вторым составом.

У Бельгии немного потерь перед этим матчем. В сборную из-за травм не приехали Мертенс, Торган Азар, Менье и игроки замены Бентеке и Ориги. Для Франции серьезной проблемой станет отсутствие опорника Канте. В центре поля с Погба могут выйти Рабьо и Тчуамени из «Монако». Зато в атаке все по классике: Гризманн, Мбаппе и Бензема. Форвард «ПСЖ» недавно рассказал, что его обидели оскорбления за незабитый пенальти на Евро-2020 и намекнул на возможный уход из сборной. Но пока он здесь.

Франция и Бельгия встречались три года назад в России, и команда Дешама была сильнее в полуфинале — 1:0. Мартинес считает, что бельгийская сборная стала сильнее за это время, но это спорное утверждение. Все-таки Алдервейрелд и Вертонген уже прошли пик своей карьеры. А Боята или Денайер не выглядят защитниками высокого уровня. Возможно, недавняя критика команды Дешама после 5 ничьих подряд вернула французских футболистов на землю. Букмекеры отдают небольшое предпочтение Франции в этой встрече. БК Winline дает на ее победу коэффициент 2,65.